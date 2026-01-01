Asesinan a un hombre minutos antes de la despedida de año en Ponce
La balacera también dejó a otras dos personas heridas
1 de enero de 2026 - 6:36 AM
Los hechos fueron reportados a eso de las 11:45 p.m. del miércoles, en las inmediaciones del residencial Ponce Housing.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.
“Al llegar los agentes a la escena encontraron en el suelo tres hombres con varias heridas de bala en sus cuerpos”, apuntó el informe policiaco.
“Los perjudicados fueron transportados hacia la sala de emergencias de un hospital del área, donde uno de ellos falleció mientras recibía asistencia médica”, agregó.
El occiso fue identificado como Michael Omar Coimbre Echevarría, de 24 años y vecino del mismo complejo de vivienda pública.
No se precisó la condición de los otros heridos, de 31 y 22 años de edad.
El agente García, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, el 2025 cerró con 462 asesinatos, 33 menos que los 495 registrados a la misma fecha en el 2024.
