NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre minutos antes de la despedida de año en Ponce

La balacera también dejó a otras dos personas heridas

1 de enero de 2026 - 6:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, el 2025 cerró con 462 asesinatos, 33 menos que los 495 registrados a la misma fecha en el 2024. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a minutos de que la despedida del año 2025 en Ponce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:45 p.m. del miércoles, en las inmediaciones del residencial Ponce Housing.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron en el suelo tres hombres con varias heridas de bala en sus cuerpos”, apuntó el informe policiaco.

“Los perjudicados fueron transportados hacia la sala de emergencias de un hospital del área, donde uno de ellos falleció mientras recibía asistencia médica”, agregó.

El occiso fue identificado como Michael Omar Coimbre Echevarría, de 24 años y vecino del mismo complejo de vivienda pública.

No se precisó la condición de los otros heridos, de 31 y 22 años de edad.

El agente García, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía, el 2025 cerró con 462 asesinatos, 33 menos que los 495 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsPonceAsesinatosHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
Ver más ->
