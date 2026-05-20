De advertencias a sanciones: momentos clave del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba

Estados Unidos comenzó a aumentar la presión sobre la Cuba controlada por los comunistas tras la acción militar en Venezuela a principios de este año que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia se prepara para solicitar una acusación contra el exlíder cubano Raúl Castro. Un cargo penal contra Castro tendría que ser aprobado por un gran jurado y podría escalar las tensiones con La Habana.

Esto ocurriría en medio de crecientes tensiones este año entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno de Cuba. Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra en medio de un frágil alto el fuego en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Aquí un vistazo más de cerca a los acontecimientos del año entre Cuba y Estados Unidos.

4 de enero

Un día después de la operación en Venezuela que capturó a Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que el gobierno de Cuba estaba “en serios problemas”, mientras el presidente renovaba llamados a una toma estadounidense del territorio danés de Groenlandia.

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11 de enero

Trump lanzó una advertencia al gobierno de Cuba mientras el aliado cercano de Venezuela se preparaba para posibles disturbios tras la destitución de Maduro. Trump pidió al gobierno cubano “llegar a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió: “Quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen autoridad moral para señalar a Cuba de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera”.

30 de enero

Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel a cualquier bien proveniente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría asfixiar aún más a la isla.

27 de febrero

Un día antes de que comenzara la guerra en Irán, Trump dijo que Estados Unidos estaba en conversaciones con La Habana y planteó la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”, aunque no dio detalles.

Trump afirmó que Rubio estaba en conversaciones con líderes cubanos “a muy alto nivel”.

Trump no aclaró sus comentarios, pero pareció indicar que la situación con Cuba, uno de los adversarios más duros de Washington durante décadas, estaba llegando a un punto crítico.

Algún momento de febrero

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Castro conocido como “Raúlito”, se reunió en secreto con Rubio al margen de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves en febrero.

13 de marzo

Díaz-Canel dijo que Cuba y Estados Unidos mantuvieron conversaciones, marcando la primera vez que el país caribeño confirmaba ampliamente las especulaciones sobre contactos con la administración Trump en medio de una crisis energética.

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Dijo que las conversaciones “tenían como objetivo encontrar soluciones mediante el diálogo a las diferencias bilaterales entre nuestras dos naciones. Factores internacionales facilitaron estos intercambios”.

31 de marzo

Un buque petrolero ruso sancionado llegó a Cuba, la primera vez en tres meses que el combustible llegaba a la isla.

9 de abril

Díaz-Canel dijo que no renunciaría.

10 de abril

Dos altos funcionarios del Departamento de Estado —Jeremy Lewin, responsable de toda la asistencia exterior de Estados Unidos, y Michael Kozak, el principal diplomático para América Latina— encabezaron una delegación a La Habana y se reunieron con Rodríguez Castro, según un funcionario estadounidense familiarizado con los encuentros.

12 de abril

Díaz-Canel dijo en una entrevista que no dejaría el cargo y que Estados Unidos no tiene una razón válida para llevar a cabo un ataque militar contra la isla ni para intentar derrocarlo.

En la entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC, el presidente dijo que una invasión a Cuba sería costosa y afectaría la seguridad regional.

16 de abril

Díaz-Canel habló durante un acto que reunió a cientos de personas para conmemorar el 65 aniversario de la declaración de la esencia socialista de la Revolución Cubana.

“El momento es extremadamente desafiante y nos llama una vez más, como el 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar amenazas serias, incluida la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si llega a ser inevitable, derrotarla”, dijo Díaz-Canel.

17 de abril

Se conoció que una delegación estadounidense se reunió recientemente con funcionarios del gobierno cubano, marcando un renovado impulso diplomático. Esta fue al menos la tercera reunión con Rodríguez Castro.

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Un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió con Rodríguez Castro a principios de mes, según un funcionario del departamento que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario no dijo quién de Estados Unidos se reunió con Rodríguez Castro, cuyo abuelo se cree que juega un papel influyente en el gobierno cubano pese a no ocupar un cargo oficial. Un segundo funcionario estadounidense dijo que Rubio no formó parte de la delegación que visitó La Habana.

23 de abril

Un diplomático cubano que habló en las Naciones Unidas dijo que La Habana no aceptará ningún “ultimátum” estadounidense para liberar presos políticos como parte de las nuevas conversaciones.

En una entrevista con The Associated Press, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, dijo que los asuntos internos sobre detenidos “no están sobre la mesa de negociación”. La liberación de presos políticos era una exigencia clave de Estados Unidos en las conversaciones entre ambos países por primera vez en una década.

28 de abril

Los republicanos del Senado rechazaron una legislación demócrata que habría obligado a Trump a terminar el bloqueo energético a Cuba a menos que recibiera aprobación del Congreso.

La votación mostró cómo los republicanos continúan respaldando a Trump mientras actúa de forma unilateral para ejercer presión en distintos conflictos globales, incluyendo Venezuela, Irán y Cuba.

7 de mayo

Funcionarios estadounidenses dijeron que Estados Unidos no contemplaba una acción militar inminente contra La Habana, pese a las reiteradas amenazas de Trump de que “Cuba es la próxima” y de que buques de guerra estadounidenses desplegados en Medio Oriente por el conflicto con Irán podrían regresar pasando por la isla.

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Los funcionarios involucrados en conversaciones preliminares con autoridades cubanas también dijeron que no son optimistas respecto a que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a internet Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo en infraestructura.

Pero dijeron que Cuba aún no ha rechazado por completo la oferta, que incluye condiciones que el gobierno ha resistido durante mucho tiempo, incluso después de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones.

14 de mayo

Funcionarios estadounidenses y cubanos dijeron que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, durante una visita de alto nivel a la isla.

Ratcliffe se reunió con Rodríguez Castro, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos, y discutieron cooperación de inteligencia, estabilidad económica y asuntos de seguridad. Un funcionario de la CIA confirmó las reuniones a la AP.

15 de mayo

El Departamento de Justicia se prepara para solicitar una acusación contra Castro, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto a la AP.

Una de las personas dijo que la posible acusación está relacionada con el supuesto papel de Castro en el derribo en 1996 de dos aviones operados por el grupo de exiliados de Miami “Brothers to the Rescue”. Castro era entonces ministro de Defensa.

Las tres personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una investigación en curso. El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios sobre la posible acusación, que fue reportada anteriormente por CBS.

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18 de mayo

El Departamento de Estado impuso una nueva ronda de sanciones a varias agencias del gobierno cubano, incluyendo el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia, mientras la administración Trump continúa aumentando la presión contra la isla.

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