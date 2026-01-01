Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre por disparar durante las celebraciones de Año Nuevo en Añasco

La Policía informó que un fiscal le radicará cargos al sujeto de 34 años

1 de enero de 2026 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El detenido poseía licencia de armas para una pistola Glock, modelo 19 y calibre 9mm. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue arrestado en Añasco por disparar un arma de fuego durante las celebración de Año Nuevo, informó la Policía.

La intervención fue reportada a eso de las 12:06 de la madrugada de hoy, jueves, 1 de enero de 2026, en la carretera PR-402 del barrio Hatillo.

Según el comunicado de prensa de la Uniformada, el querellante alegó que compartía en el lugar con su esposa en una actividad de despedida de año, cuando vieron a un hombre “utilizando un arma de fuego haciendo disparos al suelo”.

El querellante y su esposa le reclamaron al sujeto, de 34 años “por lo que estaba haciendo” y el individuo “les indicó que estaba disparando hacia el piso”.

El pistolero fue entrevistado por agentes adscritos al Distrito de Añasco y les indicó que poseía licencia de armas para una pistola Glock, modelo 19 y calibre 9mm.

El arma fue ocupada para investigación, así como un cargador con 15 balas y su licencia de armas.

El caso fue consultado con el fiscal Diego Velázquez, quien impartió instrucciones para dejarlo en la celda y levantar expediente durante el día de hoy para radicar cargos criminales por violación a ley de armas.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
