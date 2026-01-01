Arrestan a hombre por disparar durante las celebraciones de Año Nuevo en Añasco

Un hombre fue arrestado en Añasco por disparar un arma de fuego durante las celebración de Año Nuevo, informó la Policía.

La intervención fue reportada a eso de las 12:06 de la madrugada de hoy, jueves, 1 de enero de 2026, en la carretera PR-402 del barrio Hatillo.

Según el comunicado de prensa de la Uniformada, el querellante alegó que compartía en el lugar con su esposa en una actividad de despedida de año, cuando vieron a un hombre “utilizando un arma de fuego haciendo disparos al suelo”.

El querellante y su esposa le reclamaron al sujeto, de 34 años “por lo que estaba haciendo” y el individuo “les indicó que estaba disparando hacia el piso”.

El pistolero fue entrevistado por agentes adscritos al Distrito de Añasco y les indicó que poseía licencia de armas para una pistola Glock, modelo 19 y calibre 9mm.

El arma fue ocupada para investigación, así como un cargador con 15 balas y su licencia de armas.