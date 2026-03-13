Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro rifles de alto poder y tres pistolas: el hallazgo tras allanamiento en Arecibo

Dos hombres fueron arrestados en medio de la intervención en el barrio Factor I

13 de marzo de 2026 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden de registro y allanamiento fue expedida por el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de la Policía diligenciaron una orden de registro y allanamiento en Arecibo que culminó en el arresto de dos hombres y la ocupación de varias armas de fuego, municiones y un chaleco antibalas.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, la intervención, que tuvo lugar en una residencia del barrio Factor I, se realizó como parte de un plan de trabajo dirigido a combatir la posesión y uso ilegal de armas en las comunidades.

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a Edwin Rivera Agosto, de 53 años, y Benito Ocasio Cruz, de 40.

Entre la evidencia ocupada se encuentran cuatro rifles de alto poder, tres pistolas, un chaleco antibalas, una gran cantidad de municiones de distintos calibres, varios cargadores, parafernalia y un vehículo.

La orden de registro y allanamiento fue expedida por el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo.

Según las autoridades, el caso está siendo consultado con agentes del Negociado del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), quienes asumirán jurisdicción para continuar con la investigación.

Tags
Breaking NewsArrestos por armasPolicía de Puerto RicoArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: