Cuatro rifles de alto poder y tres pistolas: el hallazgo tras allanamiento en Arecibo

Agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de la Policía diligenciaron una orden de registro y allanamiento en Arecibo que culminó en el arresto de dos hombres y la ocupación de varias armas de fuego, municiones y un chaleco antibalas.

De acuerdo con la Uniformada, la intervención, que tuvo lugar en una residencia del barrio Factor I, se realizó como parte de un plan de trabajo dirigido a combatir la posesión y uso ilegal de armas en las comunidades.

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a Edwin Rivera Agosto, de 53 años, y Benito Ocasio Cruz, de 40.

Entre la evidencia ocupada se encuentran cuatro rifles de alto poder, tres pistolas, un chaleco antibalas, una gran cantidad de municiones de distintos calibres, varios cargadores, parafernalia y un vehículo.

La orden de registro y allanamiento fue expedida por el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo.