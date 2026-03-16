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Motorista queda en estado de cuidado tras ser atropellado por conductor ebrio en Lajas

El choque, que ocurrió cuando el conductor invadió el carril contrario, lanzó al perjudicado por los aires

16 de marzo de 2026 - 7:16 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 5:00 de la tarde de este domingo, en la carretera PR-303. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista se encuentra en condición de cuidado luego de que fuera impactado por un conductor ebrio en Lajas, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 5:00 de la tarde de este domingo, en la carretera PR-303.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación, un joven de 22 años conducía una motora KTM Duke anaranjada acompañado de una menor de edad.

El informe policiaco indicó que, al llegar al kilómetro 2.4, “fueron impactados por una guagua Ford Explorer, color rojo, año 2002, cuyo conductor invadió el carril por el que transitaban”.

“Como resultado del impacto, el conductor de la motora perdió el control del vehículo, provocando que ambos ocupantes salieran expulsados, y cayeran al pavimento, recibiendo múltiples traumas”, señaló el comunicado de la Policía.

Un vídeo captado por un ciudadano muestra cuando la guagua Ford Explorer invadió el carril contrario por donde transitaba la motora.
Un vídeo captado por un ciudadano muestra cuando la guagua Ford Explorer invadió el carril contrario por donde transitaba la motora. (captura)

Un vídeo captado por un ciudadano mostró que la guagua se trasladaba en zigzag por varios minutos, casi impactando otros vehículos en la vía contraria. Entonces, la voz de la persona que grababa comienza a gritar.

“¡Ay, las motoras!”, lamentó.

La Policía indicó que paramédicos de Emergencias Médicas transportaron al motorista “en ambulancia a un hospital del área, siendo posteriormente referido a Centro Médico de Rio Piedras, en condición de cuidado”.

“La menor, por su parte, se encuentra en condición estable”, agregó.

Por su parte, el conductor del vehículo Ford Explorer, de 36 años, resultó ileso y fue arrestado en lugar.

Señaló que “se le realizó la prueba de aliento mediante Intoxylizer, arrojando un resultado de 0.163% de alcohol en su organismo”.

El fiscal Iván Blondet estuvo en la escena e instruyó ocupar los vehículos para fines de investigación.

El agente Berrocales, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Mayagüez, se hizo cargo del caso.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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