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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrancan cajero automático de una gasolinera: ladrones usan cadena y “pickup” para llevárselo

El insólito robo se reportó esta madrugada en un establecimiento en Corozal

14 de marzo de 2026 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo de la máquina de ATM se reportó a las 5:03 a.m. del sábado.
El robo de la máquina de ATM ocurrió este sábado. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Unos ladrones arrancaron en la madrugada de este sábado un cajero automático de un garaje Mobil, ubicado en el kilómetro 7.4 de la carretera 159, en el barrio Cibuco 3, en Corozal, confirmó la Policía.

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Según el informe preliminar, el querellante explicó que, mientras se encontraba en en el mencionado lugar, observó cómo se acercó una guagua tipo “pickup”, color blanca, de la cual se bajaron varios individuos.

Acto seguido, uno de los individuos, que portaba un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación, intentó abrir la puerta delantera del establecimiento, pero no corrió con suerte, según el reporte.

Sin embargo, el insólito robo continuó. Los sujetos amarraron el cajero automático (ATM) con una cadena, lo arrancaron y lo colocaron en la parte trasera de la guagua antes de huir del lugar.

El agente Rodríguez, adscrito al Distrito de Corozal, investigó inicialmente la querella y el caso fue referido al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

Si tiene información que pueda ayudar a esclarecer el caso, comuníquese de forma confidencial con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCorozal
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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