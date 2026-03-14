Arrancan cajero automático de una gasolinera: ladrones usan cadena y “pickup” para llevárselo

Unos ladrones arrancaron en la madrugada de este sábado un cajero automático de un garaje Mobil, ubicado en el kilómetro 7.4 de la carretera 159, en el barrio Cibuco 3, en Corozal, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, el querellante explicó que, mientras se encontraba en en el mencionado lugar, observó cómo se acercó una guagua tipo “pickup”, color blanca, de la cual se bajaron varios individuos.

Acto seguido, uno de los individuos, que portaba un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación, intentó abrir la puerta delantera del establecimiento, pero no corrió con suerte, según el reporte.

Sin embargo, el insólito robo continuó. Los sujetos amarraron el cajero automático (ATM) con una cadena, lo arrancaron y lo colocaron en la parte trasera de la guagua antes de huir del lugar.

El agente Rodríguez, adscrito al Distrito de Corozal, investigó inicialmente la querella y el caso fue referido al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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