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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Arecibo: asaltante roba auto estándar y obliga a la víctima a enseñarle a guiarlo

El sospechoso no logró encender el vehículo en medio del “carjacking”, por lo que obligó al perjudicado a montarse

14 de marzo de 2026 - 11:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
El incidente se reportó en la urbanización Víctor Rojas II, en la calle principal cerca de una cancha de baloncesto. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un “carjacking” durante este sábado en Arecibo, cuando un individuo armado lo despojó de su vehículo estándar y lo obligó a subir al mismo para que le enseñara a manejarlo, antes de abandonar el auto en otro sector del municipio.

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De acuerdo con la Policía, el incidente se reportó en la urbanización Víctor Rojas II, en la calle principal, cerca de una cancha de baloncesto.

Según la Uniformada, el querellante se encontraba en el lugar en compañía de otro hombre tras completar una ruta de entrega de periódicos.

En ese momento, un individuo que portaba un arma de fuego se le acercó y, mediante amenaza, despojó al querellante de un Hyundai Accent gris, de cuatro puertas, del año 2022.

Sin embargo, el asaltante no logró encender el vehículo, que es de transmisión estándar, por lo que obligó al perjudicado a montarse en el automóvil, en contra de su voluntad, para que le indicara cómo manejarlo.

Posteriormente, el individuo condujo el vehículo y abandonó al querellante en el barrio Barranca, en la carretera 653, cerca del lugar conocido como Marcos Inc., también en Arecibo.

Horas más tarde, alrededor de las 3:40 a.m., las autoridades realizaban un patrullaje preventivo cuando localizaron el vehículo frente al edificio 10 del residencial Zeno Gandía, en ese municipio.

Tags
Breaking NewsCarjackingAreciboPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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