En Arecibo: asaltante roba auto estándar y obliga a la víctima a enseñarle a guiarlo

Un hombre fue víctima de un “carjacking” durante este sábado en Arecibo, cuando un individuo armado lo despojó de su vehículo estándar y lo obligó a subir al mismo para que le enseñara a manejarlo, antes de abandonar el auto en otro sector del municipio.

De acuerdo con la Policía, el incidente se reportó en la urbanización Víctor Rojas II, en la calle principal, cerca de una cancha de baloncesto.

Según la Uniformada, el querellante se encontraba en el lugar en compañía de otro hombre tras completar una ruta de entrega de periódicos.

En ese momento, un individuo que portaba un arma de fuego se le acercó y, mediante amenaza, despojó al querellante de un Hyundai Accent gris, de cuatro puertas, del año 2022.

Sin embargo, el asaltante no logró encender el vehículo, que es de transmisión estándar, por lo que obligó al perjudicado a montarse en el automóvil, en contra de su voluntad, para que le indicara cómo manejarlo.

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Posteriormente, el individuo condujo el vehículo y abandonó al querellante en el barrio Barranca, en la carretera 653, cerca del lugar conocido como Marcos Inc., también en Arecibo.