Encuentran cuerpo en estado de descomposición en condominio de Isla Verde
Las autoridades no han identificado al hombre, encontrado en un apartamento del condominio Coral Beach
13 de marzo de 2026 - 6:46 PM
13 de marzo de 2026 - 6:46 PM
El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en la tarde de este viernes en un apartamento de un condominio en el sector Isla Verde, de Carolina, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 4:38 p.m. alertó a las autoridades sobre un posible caso médico en un apartamento del condominio Coral Beach, en el conocido sector turístico.
Al llegar, los agentes y paramédicos encontraron el cuerpo de un hombre, quien, hasta el momento, no ha sido identificado.
La Policía indicó que, a simple vista, no se perciben signos de violencia en el cadáver.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal de turno, se dirigen a la escena.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: