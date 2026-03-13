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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo en estado de descomposición en condominio de Isla Verde

Las autoridades no han identificado al hombre, encontrado en un apartamento del condominio Coral Beach

13 de marzo de 2026 - 6:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en la tarde de este viernes en un apartamento de un condominio en el sector Isla Verde, de Carolina.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en la tarde de este viernes en un apartamento de un condominio en el sector Isla Verde, de Carolina, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 4:38 p.m. alertó a las autoridades sobre un posible caso médico en un apartamento del condominio Coral Beach, en el conocido sector turístico.

Al llegar, los agentes y paramédicos encontraron el cuerpo de un hombre, quien, hasta el momento, no ha sido identificado.

La Policía indicó que, a simple vista, no se perciben signos de violencia en el cadáver.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal de turno, se dirigen a la escena.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosIsla VerdeCadáveresSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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