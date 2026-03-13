Encuentran cuerpo en estado de descomposición en condominio de Isla Verde

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en la tarde de este viernes en un apartamento de un condominio en el sector Isla Verde, de Carolina, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 4:38 p.m. alertó a las autoridades sobre un posible caso médico en un apartamento del condominio Coral Beach, en el conocido sector turístico.

Al llegar, los agentes y paramédicos encontraron el cuerpo de un hombre, quien, hasta el momento, no ha sido identificado.

La Policía indicó que, a simple vista, no se perciben signos de violencia en el cadáver.