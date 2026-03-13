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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista se estrella contra una pared mientras intentaba huir de la Policía en Aibonito

Agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron quue no llevaba casco ni equipo reglamentario

13 de marzo de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Es la segunda ocasión en menos de una semana que un policía motociclista sufre un accidente de carácter grave mientras realiza sus labores en la región de Mayagüez. (Archivo / GFR Media)
El momento del accidente quedó captado en un video que comenzó a circular en redes sociales.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista resultó herido tras chocar contra una pared de concreto mientras intentaba presuntamente evadir a agentes de la Policía en Aibonito.

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Según el informe de la Uniformada, los hechos ocurrieron en la calle Padial, en la intersección con la calle San José, en la carretera PR-14, kilómetro 50.4, en el área del casco urbano.

De acuerdo con las autoridades, los agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a un motociclista que transitaba sin casco ni equipo reglamentario, en violación al Artículo 10.15 de la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.

Los oficiales también observaron que los números de la tablilla de la motora estaban cubiertos con pegatinas, lo que constituye una violación al Artículo 2.15 del Código Penal por falsificación de licencia, certificación u otra documentación.

Al percatarse de la presencia de la Policía, el conductor supuestamente giró en dirección contraria al tránsito e intentó continuar la marcha.

Durante la huida, el motociclista perdió el control del vehículo e impactó con la parte frontal de la motora una pared de concreto de un edificio.

El momento del accidente quedó captado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

Tras la colisión, el conductor, de 30 años, sufrió una herida en el rostro, por lo que fue transportado al Hospital Menonita de Aibonito, donde fue evaluado por el médico de turno.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAibonito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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