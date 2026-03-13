Motociclista se estrella contra una pared mientras intentaba huir de la Policía en Aibonito

Un motociclista resultó herido tras chocar contra una pared de concreto mientras intentaba presuntamente evadir a agentes de la Policía en Aibonito.

Según el informe de la Uniformada, los hechos ocurrieron en la calle Padial, en la intersección con la calle San José, en la carretera PR-14, kilómetro 50.4, en el área del casco urbano.

De acuerdo con las autoridades, los agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a un motociclista que transitaba sin casco ni equipo reglamentario, en violación al Artículo 10.15 de la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.

Los oficiales también observaron que los números de la tablilla de la motora estaban cubiertos con pegatinas, lo que constituye una violación al Artículo 2.15 del Código Penal por falsificación de licencia, certificación u otra documentación.

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Al percatarse de la presencia de la Policía, el conductor supuestamente giró en dirección contraria al tránsito e intentó continuar la marcha.

Durante la huida, el motociclista perdió el control del vehículo e impactó con la parte frontal de la motora una pared de concreto de un edificio.

El momento del accidente quedó captado en un video que comenzó a circular en redes sociales.