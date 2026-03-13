Trampa telefónica: mujer pierde más de $10,000 tras contestar una sospechosa llamada

Una mujer de 65 años denunció a la Policía un fraude tras recibir una llamada telefónica que la alertaba sobre una supuesta transacción en su cuenta bancaria, que terminó con una pérdida significativa de dinero.

Según el informe preliminar, la querellante, residente de Carolina, indicó que recibió una llamada del número (44) 7366-709-109, donde se le informó de una transacción por $216 a través de Amazon.

“Posteriormente, la perjudicada acudió a una sucursal bancaria para verificar su cuenta, donde le notificaron que se había efectuado un retiro por la cantidad de $10,839″, dice el reporte policiaco.

La Policía no confirmó si la perjudicada ofreció detalles de su cuenta bancaria en la llamada.