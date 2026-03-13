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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Trampa telefónica: mujer pierde más de $10,000 tras contestar una sospechosa llamada

La víctima, residente de Carolina, denunció la situación ante la Policía. Cuidado, te decimos cuál fue el número del cual le llamaron.

13 de marzo de 2026 - 1:12 PM

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Adulta mayor sosteniendo un teléfono móvil.
La Policía no confirmó si la perjudicada ofreció detalles de su cuenta bancaria en la llamada. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 65 años denunció a la Policía un fraude tras recibir una llamada telefónica que la alertaba sobre una supuesta transacción en su cuenta bancaria, que terminó con una pérdida significativa de dinero.

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Según el informe preliminar, la querellante, residente de Carolina, indicó que recibió una llamada del número (44) 7366-709-109, donde se le informó de una transacción por $216 a través de Amazon.

“Posteriormente, la perjudicada acudió a una sucursal bancaria para verificar su cuenta, donde le notificaron que se había efectuado un retiro por la cantidad de $10,839″, dice el reporte policiaco.

La Policía no confirmó si la perjudicada ofreció detalles de su cuenta bancaria en la llamada.

La agente Michael López, adscrito al Precinto de Carolina Norte y Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, para continuar con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolinafraude
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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