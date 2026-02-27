Joven alega fraude al intentar comprar taquillas para partido de futbol en Bayamón

Las autoridades investigan una querella por fraude sometida la tarde del jueves por un joven de 18 años, quien alegó que pagó por cinco taquillas para un partido de futbol a celebrarse en Bayamón y nunca las recibió.

El informe de la Policía indica que el querellante, vecino de Caguas, detalló que una mujer a través de un perfil en el Marketplace de Facebook, le vendió las cinco taquillas por un coso total de $425.

El perjudicado indicó que pagó el monto a través de ATH Móvil y, al momento, no había recibido respuesta de la vendedora.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, continuarán con la pesquisa.