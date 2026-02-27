Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Joven alega fraude al intentar comprar taquillas para partido de futbol en Bayamón

El querellante pagó $425 por cinco entradas a través de ATH Móvil

27 de febrero de 2026 - 6:32 AM

Los robos se registraron en áreas policíacas de San Juan y de Bayamón. (GFR Media)
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, continuarán con la pesquisa.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan una querella por fraude sometida la tarde del jueves por un joven de 18 años, quien alegó que pagó por cinco taquillas para un partido de futbol a celebrarse en Bayamón y nunca las recibió.

El informe de la Policía indica que el querellante, vecino de Caguas, detalló que una mujer a través de un perfil en el Marketplace de Facebook, le vendió las cinco taquillas por un coso total de $425.

El perjudicado indicó que pagó el monto a través de ATH Móvil y, al momento, no había recibido respuesta de la vendedora.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, continuarán con la pesquisa.

Aunque el informe no detalla cuál era el partido, anoche se celebró en Bayamón un partido del Inter Miami en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, en el que participó el astro argentino del futbol, Lionel Messi.

