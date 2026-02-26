Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra mujer que presuntamente provocó la muerte de su padrastro en Bayamón

Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado e incendio agravado

26 de febrero de 2026 - 10:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A Aramarie Negrón Gutiérrez se le imputan cargos de asesinato en primer grado, incendio y daño agravado, así como un cargo por maltrato de menores. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un juez del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra una mujer de 34 años que, presuntamente, provocó un incendio que le causó la muerte a su padrastro, Eduardo Serrano Martínez, de 74 años

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Aramarie Negrón Gutiérrez enfrenta cargos de asesinato en primer grado, incendio y daño agravado, así como un cargo por maltrato de menores formulados por los fiscales Roberto Hernández Ramos y Rosalyn García Pastrana, de la Fiscalía de Bayamón.

Tras determinar causa para arresto, se fijó una fianza de $1.5 millones que Negrón Gutiérrez no prestó. El tribunal fijó una vista de estatus para el 4 de marzo, mientras que la vista preliminar se celebrará el 10 de marzo.

Según la pesquisa realizada por la Policía, los hechos ocurrieron el 23 de febrero en la urbanización Lomas Verdes de Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, Negrón Gutiérrez, supuestamente, roció a Serrano Martínez con un acelerante y prendió el líquido. El incidente le provocó a Serrano Martínez quemaduras de gravedad que le causaron la muerte.

Al momento de ocurrir el incidente, en la residencia también se encontraban su madre y una menor de 13 años.

Tags
Breaking NewsTribunal de BayamónAsesinatosIncendiosPolicía de Puerto RicoCICBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: