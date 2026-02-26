Causa para arresto contra mujer que presuntamente provocó la muerte de su padrastro en Bayamón

Un juez del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra una mujer de 34 años que, presuntamente, provocó un incendio que le causó la muerte a su padrastro, Eduardo Serrano Martínez, de 74 años

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Aramarie Negrón Gutiérrez enfrenta cargos de asesinato en primer grado, incendio y daño agravado, así como un cargo por maltrato de menores formulados por los fiscales Roberto Hernández Ramos y Rosalyn García Pastrana, de la Fiscalía de Bayamón.

Tras determinar causa para arresto, se fijó una fianza de $1.5 millones que Negrón Gutiérrez no prestó. El tribunal fijó una vista de estatus para el 4 de marzo, mientras que la vista preliminar se celebrará el 10 de marzo.

Según la pesquisa realizada por la Policía, los hechos ocurrieron el 23 de febrero en la urbanización Lomas Verdes de Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, Negrón Gutiérrez, supuestamente, roció a Serrano Martínez con un acelerante y prendió el líquido. El incidente le provocó a Serrano Martínez quemaduras de gravedad que le causaron la muerte.