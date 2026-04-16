Juez Brown reprende a colegas conservadores del Tribunal Supremo por órdenes de emergencia “ajenas a la realidad” a favor de Trump

La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ketanji Brown Jackson ha lanzado un duro ataque contra el uso que hacen sus colegas conservadores de las órdenes de emergencia para beneficiar a la Administración Trump, calificando dichas órdenes de “reflexiones garabateadas en un papel” que pueden “parecer ajenas a la realidad y, por lo tanto, sonar huecas”.

Jackson, la jueza más reciente del tribunal, realizó una extensa evaluación de las aproximadamente dos docenas de órdenes judiciales emitidas el año pasado que permitieron al presidente Donald Trump poner en marcha políticas controvertidas en materia de inmigración, drásticos recortes de fondos federales y otros temas, después de que los tribunales inferiores determinaran que probablemente eran ilegales.

Aunque diseñadas para ser de corta duración, esas órdenes han permitido en gran medida a Trump seguir adelante —por ahora— con partes clave de su amplia agenda.

Jackson habló durante casi una hora el lunes en la Facultad de Derecho de Yale, que publicó un vídeo del evento el miércoles.

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La semana pasada, la jueza Sonia Sotomayor se refirió de manera similar a las órdenes de emergencia en un evento celebrado el martes en la Universidad de Alabama, en el que también cuestionó el enfoque de los conservadores.

Jackson ya había criticado anteriormente las órdenes de emergencia tanto en opiniones disidentes como en una inusual aparición junto al juez Brett Kavanaugh el mes pasado. Pero su charla en Yale, dirigida al público en lugar de a los otros ocho jueces, fue notable.

Se refirió a las órdenes, que a menudo se emiten con poca o ninguna explicación, como “impresiones a primera vista, escritas en un trozo de papel, sobre el fondo de la cuestión jurídica”.

Peor aún, dijo, es que el tribunal insista luego en que “esas reflexiones garabateadas en un papel” sean aplicadas por los tribunales inferiores en otros casos.

Las órdenes adolecen de un problema adicional, dijo, el no reconocer que hay personas reales involucradas, lo que las hace “parecer ajenas a la realidad y, por lo tanto, sonoras y vacías”.

También rebatió la valoración del tribunal de que impedir que el presidente ponga en práctica su política también es un perjuicio que a menudo supera lo que podrían sufrir quienes impugnan dicha política.

“El presidente de los Estados Unidos, aunque pueda verse perjudicado de manera abstracta, ciertamente no se ve perjudicado si lo que quiere hacer es ilegal”, afirmó Jackson durante una sesión de preguntas y respuestas con la decana de la facultad de derecho, Cristina Rodríguez.

El tribunal solía mostrarse reacio a intervenir en los casos en las primeras fases del proceso judicial, señaló. “Es importante evitar que el tribunal toque continuamente el tema tabú de cada cuestión política divisiva en la vida estadounidense”, afirmó Jackson.

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Aunque afirmó que no podía explicar el cambio, “en los últimos años, el Tribunal Supremo ha adoptado un enfoque decididamente diferente a la hora de abordar las solicitudes de suspensión de emergencia. Se ha mostrado notablemente menos comedido, especialmente con respecto a los casos pendientes que implican asuntos controvertidos”.

Jackson, a menudo acompañada por Sotomayor y la jueza Elena Kagan, ha disente con frecuencia.

Ha habido conversaciones sobre las órdenes de emergencia entre los magistrados, dijo Jackson, pero decidió hablar públicamente con el objetivo de ser “un catalizador del cambio”.

También el miércoles, Sotomayor emitió una inusual disculpa pública a otro magistrado, Kavanaugh, por lo que calificó de “comentarios hirientes” que hizo la semana pasada durante una intervención en la facultad de Derecho de la Universidad de Kansas.