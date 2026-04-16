Jurado concluye que Ticketmaster y Live Nation mantuvieron un monopolio anticompetitivo

Nueva York- Un jurado determinó el miércoles que el gigante del entretenimiento Live Nation, que organiza decenas de miles de conciertos al año, y su filial Ticketmaster tenían un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos.

La sentencia, dictada en una demanda interpuesta por decenas de estados, no supondrá un alivio inmediato para los asistentes a los conciertos, que llevan mucho tiempo quejándose de los elevados precios de las entradas. Pero podría costar a Live Nation cientos de millones de dólares y tal vez obligar a la empresa a vender algunas de sus salas de conciertos cuando el juez imponga sanciones más adelante.

Entre otras cosas, el jurado determinó que las prácticas anticompetitivas de Ticketmaster hicieron que los ciudadanos de 22 estados pagaran $1,72 más por entrada, cantidad que el juez podría ordenar a las empresas que devolvieran.

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Un jurado de Nueva York deliberó durante cuatro días antes de tomar una decisión. Los fiscales generales que demandaron a Live Nation dijeron que el veredicto podría reducir el precio de las entradas para los aficionados a la música.

Live Nation dijo en un comunicado que el veredicto “no es la última palabra sobre este asunto”.

La empresa predijo que, una vez concluida la fase de subsanación del litigio ante el juez y resueltas todas las apelaciones, el resultado probablemente no será muy diferente del que el gobierno federal consiguió con un acuerdo al que llegó con la empresa justo después de que comenzara el juicio.

Ese acuerdo incluía un límite a las tarifas de servicio en algunos anfiteatros, además de algunas nuevas opciones de venta de entradas para promotores y locales, lo que podría permitirles, aunque no obligarles, abrir las puertas a competidores de Ticketmaster como SeatGeek o AXS.

Fotografía de archivo. EFE/EPA/JUSTIN LANE (Agencia EFE)

El juicio fue un pase entre bastidores

La prueba ofreció a los aficionados el equivalente a un pase entre bastidores de un negocio que domina el entretenimiento en directo en Estados Unidos y más allá.

El consejero delegado de Live Nation, Michael Rapino, testificó respondiendo a preguntas sobre asuntos como la debacle de las entradas de Taylor Swift en 2022. Rapino culpó a un ciberataque.

Los miembros del jurado también pudieron ver los mensajes internos de un empleado de Live Nation a otro en los que declaraba que algunos precios eran “escandalosos”, llamaba a los clientes “tan estúpidos” y se jactaba de que la empresa les estaba “robando a manos llenas, nena”. El empleado, Benjamin Baker, que desde entonces ha sido ascendido a un puesto de ejecutivo de venta de entradas, testificó disculpándose que los mensajes eran “muy inmaduros e inaceptables.”

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Live Nation Entertainment posee, gestiona, controla las reservas o tiene participaciones en cientos de locales. Su filial Ticketmaster está considerada la mayor vendedora de entradas para espectáculos en directo del mundo.

El veredicto podría costar a Live Nation y Ticketmaster cientos de millones de dólares, según la estimación del jurado de que los clientes pagaron $1.72 más por entrada. Las empresas también podrían ser sancionadas. Además, las sanciones podrían dar lugar a órdenes judiciales para que se desprendan de algunas entidades, incluidos locales como anfiteatros de su propiedad.

En su comunicado, Live Nation dijo que la indemnización del jurado de $1.72 por entrada se aplicaba a “un número limitado de entradas” vendidas en 257 locales y que representaban alrededor del 20% del total de entradas vendidas. La empresa estimó que la cifra total por daños y perjuicios sería inferior a $150 millones, aunque se triplicaría.

La demanda civil, inicialmente presentada por el gobierno de Estados Unidos, acusaba a Live Nation de utilizar su influencia para asfixiar a la competencia, por ejemplo, impidiendo a los locales utilizar varios vendedores de entradas.

Michael Rapino, a la izquierda, director ejecutivo y presidente de Live Nation Entertainment Inc, llega al tribunal federal de Manhattan, el jueves 19 de marzo de 2026 en Nueva York. (AP Photo/Adam Gray) (Adam Gray)

Live Nation niega ser un monopolio

Live Nation insistió en que no es un monopolio, alegando que los artistas, los equipos deportivos y los recintos deciden los precios y las prácticas de venta de entradas. Un abogado de la empresa dijo que su tamaño era simplemente una función de excelencia y esfuerzo.

“El éxito no va en contra de las leyes antimonopolio de Estados Unidos”, dijo el abogado David Marriott en su alegato.

Ticketmaster se fundó en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010. La empresa controla ahora el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total si se incluyen los eventos deportivos, según Jeffrey Kessler, abogado de los Estados Unidos.

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Ticketmaster lleva mucho tiempo suscitando la ira de los fans y de algunos artistas. Los titanes del rock grunge Pearl Jam se enfrentaron a esta empresa en los años 90, llegando incluso a presentar una denuncia antimonopolio ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés), que entonces se negó a abrir un caso.

Décadas después, el DOJ, al que se unieron decenas de estados, interpuso la demanda actual durante el gobierno del expresidente demócrata, Joe Biden.

Días después del juicio, la administración del presidente republicano Donald Trump anunció que llegaba a un acuerdo en sus demandas contra Live Nation.

Algunos estados se sumaron al acuerdo. Pero más de 30 siguieron adelante con el juicio, alegando que el gobierno federal no había obtenido suficientes concesiones.

Los abogados celebran el veredicto

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, declaró en un comunicado tras el veredicto que las “prácticas ilegales y contrarias a la competencia” de Live Nation habían disparado el precio de las entradas y dificultado el acceso de los aficionados a sus actuaciones favoritas.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó el veredicto de “victoria histórica”.

Tras la victoria, Kessler no quiso especificar qué pedirán los Estados en la siguiente fase del litigio, que se espera que implique otro largo proceso judicial antes de que se decidan las sanciones.