Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con Estados Unidos a la cabeza: sigue el juicio antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster

Hay 36 estados y el Distrito de Columbia presentando demandas

16 de marzo de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las denuncias alegan que Live Nation Entertainment y su filial de venta de entradas, Ticketmaster, bloquean la competencia y hacen subir los precios a los aficionados. (Phelan M. Ebenhack)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - El juicio antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster se reanudó el lunes en un tribunal federal de Nueva York con tres docenas de estados restantes en el caso, una semana después de que el Departamento de Justicia resolviera sus demandas y se retirara.

El juez Arun Subramanian saludó a los miembros del jurado en el tribunal federal de Manhattan preguntándoles si habían oído alguna noticia sobre el juicio en la semana en que se suspendió tras una semana de testimonios.

Cuando ningún miembro del jurado levantó la mano, les dijo que Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur habían resuelto sus reclamaciones y ya no formaban parte del caso.

El testimonio se reanudó con el interrogatorio de Jay Marciano, consejero delegado de AEG Presents, principal competidor de Live Nation.

Durante un tiempo, la semana pasada, pareció que el juicio no llegaría a celebrarse. Los estados solicitaron la anulación del juicio después de que los abogados del gobierno estadounidense dijeran que habían llegado a un acuerdo provisional. Después de que el juez instara a los estados a negociar durante varios días con los abogados de Live Nation, los estados retiraron su petición de anulación y Subramanian dijo que el juicio se reanudaría el lunes.

El viernes, los abogados de los estados indicaron que siete estados estaban en camino de unirse al acuerdo previsto por el gobierno federal, pero el juez dijo que cualquier estado que no hubiera llegado a un acuerdo final firmado para el lunes seguiría en el caso hasta que lo hiciera.

Al reanudarse el juicio, 36 estados y el Distrito de Columbia siguieron denunciando que Live Nation Entertainment y su filial de venta de entradas, Ticketmaster, bloquean la competencia y hacen subir los precios a los aficionados. Afirman que lo hacen mediante amenazas, represalias y otras tácticas para controlar prácticamente todos los aspectos de la industria, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

Los abogados de Live Nation y Ticketmaster han tratado de demostrar a los jurados que el negocio del entretenimiento y la venta de entradas es más complicado de lo que lo pintan los estados y que es imposible monopolizar una industria controlada en gran medida por artistas, equipos deportivos y locales que fijan los precios y deciden cómo se venden las entradas.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: