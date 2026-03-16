Con Estados Unidos a la cabeza: sigue el juicio antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster

NUEVA YORK - El juicio antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster se reanudó el lunes en un tribunal federal de Nueva York con tres docenas de estados restantes en el caso, una semana después de que el Departamento de Justicia resolviera sus demandas y se retirara.

El juez Arun Subramanian saludó a los miembros del jurado en el tribunal federal de Manhattan preguntándoles si habían oído alguna noticia sobre el juicio en la semana en que se suspendió tras una semana de testimonios.

Cuando ningún miembro del jurado levantó la mano, les dijo que Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur habían resuelto sus reclamaciones y ya no formaban parte del caso.

El testimonio se reanudó con el interrogatorio de Jay Marciano, consejero delegado de AEG Presents, principal competidor de Live Nation.

Durante un tiempo, la semana pasada, pareció que el juicio no llegaría a celebrarse. Los estados solicitaron la anulación del juicio después de que los abogados del gobierno estadounidense dijeran que habían llegado a un acuerdo provisional. Después de que el juez instara a los estados a negociar durante varios días con los abogados de Live Nation, los estados retiraron su petición de anulación y Subramanian dijo que el juicio se reanudaría el lunes.

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El viernes, los abogados de los estados indicaron que siete estados estaban en camino de unirse al acuerdo previsto por el gobierno federal, pero el juez dijo que cualquier estado que no hubiera llegado a un acuerdo final firmado para el lunes seguiría en el caso hasta que lo hiciera.

Al reanudarse el juicio, 36 estados y el Distrito de Columbia siguieron denunciando que Live Nation Entertainment y su filial de venta de entradas, Ticketmaster, bloquean la competencia y hacen subir los precios a los aficionados. Afirman que lo hacen mediante amenazas, represalias y otras tácticas para controlar prácticamente todos los aspectos de la industria, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

Los abogados de Live Nation y Ticketmaster han tratado de demostrar a los jurados que el negocio del entretenimiento y la venta de entradas es más complicado de lo que lo pintan los estados y que es imposible monopolizar una industria controlada en gran medida por artistas, equipos deportivos y locales que fijan los precios y deciden cómo se venden las entradas.

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