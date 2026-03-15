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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan cuatro asesinatos entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo

Los casos ocurrieron en Río Piedras, Aguas Buenas, Cabo Rojo y San Germán

15 de marzo de 2026 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este sábado, la Policía había reportado 96 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 100 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan cuatro asesinatos reportados, por separado, entre la tarde de este sábado y la madrugada de hoy, domingo.

El primero de los casos fue avisado a la Policía a eso de las 6:08 p.m. del sábado, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre un herido de bala en la intersección de la calle de Diego con la avenida López Sicardó, en Río Piedras.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con heridas de bala que le causaron la muerte. Los paramédicos llegaron a transportarlo al hospital San Francisco, pero allí confirmaron la ausencia de signos vitales.

Hasta el momento, no ha sido identificado. Fue descrito como de tez negra y vestía ropa negra, tenis negros, cabello negro y ojos marrón. Medía aproximadamente 5′8″ y pesaba aproximadamente 180 libras.

En la escena, las autoridades levantaron cuatro casquillos de bala calibre .40 y una cartera con documentos personales.

Más tarde, a eso de las 7:29 p.m., un asesinato fue reportado en la carretera PR-790, a la altura del barrio Mulita Albelo, en Aguas Buenas.

Tras una llamada al 9-1-1, avisando sobre un herido, los agentes encontraron cerca de un negocio a dos hombres heridos de bala.

Posteriormente, uno de ellos falleció. Este fue identificado por la Policía como Bryant Vázquez, de 26 años.

Por otro lado, a eso de las 10:00 p.m., la Uniformada recibió información sobre una balacera cerca de un negocio ubicado en la carretera 101, en Cabo Rojo.

Cuando llegaron los oficiales, hallaron que dos hombres habían sido tiroteados, uno de los cuales falleció a consecuencia de las heridas.

El occiso fue identificado por la Policía como Damil Rodríguez Álvarez, de 20 años.

Posteriormente, a eso de la 1:20 a.m. de hoy, domingo, una llamada al 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala frente al edificio #9 del residencial El Recreo, en San Germán.

Al responder al reporte, los agentes encontraron en el lugar a un hombre con heridas de bala y sin signos vitales.

La Policía identificó al occiso como Julio Casiano Santana, de 53 años.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 96 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 100 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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