Reportan cuatro asesinatos entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo

Las autoridades investigan cuatro asesinatos reportados, por separado, entre la tarde de este sábado y la madrugada de hoy, domingo.

El primero de los casos fue avisado a la Policía a eso de las 6:08 p.m. del sábado, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre un herido de bala en la intersección de la calle de Diego con la avenida López Sicardó, en Río Piedras.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con heridas de bala que le causaron la muerte. Los paramédicos llegaron a transportarlo al hospital San Francisco, pero allí confirmaron la ausencia de signos vitales.

Hasta el momento, no ha sido identificado. Fue descrito como de tez negra y vestía ropa negra, tenis negros, cabello negro y ojos marrón. Medía aproximadamente 5′8″ y pesaba aproximadamente 180 libras.

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En la escena, las autoridades levantaron cuatro casquillos de bala calibre .40 y una cartera con documentos personales.

Más tarde, a eso de las 7:29 p.m., un asesinato fue reportado en la carretera PR-790, a la altura del barrio Mulita Albelo, en Aguas Buenas.

Tras una llamada al 9-1-1, avisando sobre un herido, los agentes encontraron cerca de un negocio a dos hombres heridos de bala.

Posteriormente, uno de ellos falleció. Este fue identificado por la Policía como Bryant Vázquez, de 26 años.

Por otro lado, a eso de las 10:00 p.m., la Uniformada recibió información sobre una balacera cerca de un negocio ubicado en la carretera 101, en Cabo Rojo.

Cuando llegaron los oficiales, hallaron que dos hombres habían sido tiroteados, uno de los cuales falleció a consecuencia de las heridas.

El occiso fue identificado por la Policía como Damil Rodríguez Álvarez, de 20 años.

Posteriormente, a eso de la 1:20 a.m. de hoy, domingo, una llamada al 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala frente al edificio #9 del residencial El Recreo, en San Germán.

Al responder al reporte, los agentes encontraron en el lugar a un hombre con heridas de bala y sin signos vitales.

La Policía identificó al occiso como Julio Casiano Santana, de 53 años.