El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

1 / 7 Justicia reafirma que no apelará el fallo en el caso por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira

Justicia reafirma que no apelará el fallo en el caso por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

1 / 7 | Justicia reafirma que no apelará el fallo en el caso por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela

El Departamento de Justicia informó a la familia del biólogo asesinado Roberto Viqueira que no apelará el fallo absolutorio que emitió un juez el mes pasado a favor del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, una determinación que ya habían adelantado en febrero.

La viuda de Viquiera, Moshayra Vicente Cruz, indicó que recibió la carta en la tarde del viernes.

“Luego de un exhaustivo examen de los documentos, le informamos que nos reiteramos en lo conversado con usted en la reunión que sostuviéramos en la sede del Departamento de Justicia. En particular, nos referimos a las normas constitucionales que impiden la presentación de un recurso ante el Tribunal de Apelaciones”, lee una misiva enviada a Vicente este lunes, firmada por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez; el procurador general, Omar Andino; y el jefe de fiscales, Juan Ramos García.

Vicente Cruz confirmó, en entrevista con El Nuevo Día, que el argumento presentado en la misiva fue el mismo que recibió en un encuentro con funcionarios de Justicia, quienes expusieron que existen disposiciones constitucionales que impiden que una persona pueda ser enjuiciada en más de una ocasión por un mismo crimen.

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“Me dicen que ellos habían analizado exhaustivamente la jurisprudencia federal y estatal y que se veían impedidos de apelar debido a que se podía activar la doble exposición en contra del acusado. Para nosotros, pues eso no fue una respuesta”, sostuvo.

“El Estado ha demostrado una inacción que a todas luces nos demuestra que hay una una incapacidad para hacer valer la justicia por parte de los tribunales”, agregó.

“Estamos frustrados”: así reaccionó la viuda de Roberto Viqueira a la decisión de no apelar absolución Moshayra Vicente Cruz entiende que “el sistema” les falló nuevamente tras la determinación del Departamento de Justicia respecto al fallo.

La agencia tenía hasta este lunes para apelar la decisión del juez.

“Reafirmamos que no estamos ajenos a su dolor, por lo que mantenemos intacto nuestro compromiso de continuar brindándole el apoyo que necesite usted y su familia por medio de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, adscrita a nuestra agencia”, expresó, en su carta, Justicia.

Vicente Cruz y otros familiares del biólogo realizaron múltiples reclamos ante el Departamento de Justicia para que apelaran la determinación, por considerar que el proceso judicial estuvo viciado en su contra desde el inicio.

“Les planteamos (a Justicia) que en medio del proceso se dio que ya el juez estaba parcializado a favor de la defensa y que era evidente que había una animosidad en contra de la víctima, en mi contra. Fue clara, fue manifiesta en la alocución final del juez y durante el proceso judicial se intensificó más durante la última semana del juicio. Son alegaciones que nosotros sabemos que están allí, que son constatables, se desprenden de récord del proceso”, señaló Vicente Cruz.

La viuda, quien también fue uno de los principales testigos en el juicio, argumentó que la presunta parcialización en contra de su esposo fue porque era de ideología independentista y era un reconocido activista ambiental.

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“No tenemos duda de que el mensaje es claro para nuestra familia, de que nos callemos, de que no se nos va a hacer justicia. Esto es una burla y la confirmamos con esa contestación (de Justicia), que no muestra por escrito -como lo solicité- esas razones puntuales por las que el Estado se ve impedido a recurrir este fallo”, apuntó.

El pasado 6 de febrero, el juez superior Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, emitió un fallo absolutorio que permitió que Meléndez Velázquez saliera en libertad.

Viqueira Ríos murió a balazos el 15 de julio de 2025 durante una disputa con Meléndez Velázquez en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco. Su vecino enfrentó cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno 1 / 9 "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. alexis.cedeno Compartir

Vicente Cruz señaló que se asesoró con expertos en Derecho y aseguró que existen opciones para que Justicia solicitara que se revisara la sentencia del juez Llavona pues considera que contiene errores de derecho.

Asimismo, indicó que otra opción era solicitar la anulación del juicio.

“Nosotros como víctimas somos parte y, lamentablemente, el Estado nos dejó desprovistos de agotar todos los recursos legales posibles para que se nos hiciera justicia”, expuso.

Vicente Cruz indicó que no descartan alternativas, como alguna demanda civil, en su búsqueda por justicia.

“Nosotros seguimos considerando todos los recursos que nuestra Constitución y que nuestras leyes proveen. Si el Estado no toma acción, pues nosotros vamos a estar asumiendo posición para hacer valer nuestros derechos”, destacó.