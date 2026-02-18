Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justicia no apelará absolución del enfermero Eduardo Meléndez por la muerte del biólogo Roberto Viqueira

La secretaria Lourdes Gómez Torres reiteró, sin embargo, su “inconformidad” con el fallo

18 de febrero de 2026 - 11:12 AM

Moshayra Vicente Cruz, viuda del fenecido bilógo, a su llegada a la sede del Departamento de Justicia, en Hato Rey. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia informó este miércoles que no apelará el fallo de absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez por la muerte a balazos de su vecino, el biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, ocurrida en julio de 2025, en Yauco, informó la secretaria Lourdes Gómez Torres.

“Aunque reconocemos que el Ministerio Público actuó con rigor, profesionalismo y firme compromiso en la búsqueda de justicia para la víctima, Roberto Viqueira Ríos, y su familia, esta determinación se adopta luego de un análisis jurídico exhaustivo y de conformidad con las normas constitucionales vigentes. Si bien reiteramos nuestra inconformidad con el fallo emitido, respetamos la Constitución y la independencia judicial que mandata nuestro estado de derecho”, dijo Gómez Torres, en una declaración escrita.

“Como agencia, continuaremos acompañando a la familia a través de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. La muerte de Roberto Viqueira Ríos no quedará relegada al silencio. El Ministerio Público honrará su memoria actuando con rigor, transparencia y un compromiso inquebrantable con la justicia que el pueblo de Puerto Rico exige”, agregó.

Según Gómez Torres, la decisión se tomó tras una evaluación “minuciosa y responsable” del caso.

Esta mañana, Gómez Torres; el procurador general, Omar Andino Figueroa; y el jefe de los fiscales, Juan Ramos García, se reunieron con la viuda de Viqueira Ríos, Moshayra Vicente Cruz, y su familia. “En respeto y consideración hacia ellos, les explicamos personalmente la determinación”, dijo la secretaria.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

