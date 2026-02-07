Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Volvieron a matar a Robert”: familia de biólogo asesinado devastada tras absolución de enfermero
Desde la calle Star, en la urbanización Estancias de Yidomar en Yauco, policías patrullaban este sábado para dar protección a los familiares y vecinos de Roberto Viqueira
7 de febrero de 2026 - 2:23 PM
Actualizado el 7 de febrero de 2026 - 3:32 PM