Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sale de prisión el enfermero absuelto por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira en Yauco

Eduardo Meléndez Velázquez se encontraba sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce

7 de febrero de 2026 - 11:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eduardo Meléndez Velázquez. (Captura TeleOnce)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, quien fue absuelto de los cargos que enfrentaba por el asesinato del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, en medio de una disputa vecinal en Yauco, salió de prisión la noche del viernes, horas después del controversial fallo.

RELACIONADAS

Meléndez Velázquez -quien se encontraba sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por el crimen de Viqueira Ríos, de 49 años.

Durante una vista judicial, que se extendió desde horas de la mañana hasta la tarde, el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, determinó absolver de todos los cargos imputados contra el enfermero por entender que se trató de un caso de defensa propia.

“Eduardo Meléndez Velázquez, el tribunal estaría acogiendo (el planteamiento de) defensa propia y lo estaría absolviendo en todos los cargos”, dictó el togado, quien indicó que Viqueira Ríos tiró piedras y disparó en tres ocasiones contra Meléndez Velázquez.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 15 de julio de 2025, cuando ocurrió el asesinato de Viqueira Ríos en la urbanización Estancias de Yiodomar, en Yauco. La víctima era padre de tres hijos y dirigía la organización ambiental Protectores de Cuencas.

Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal.Personas de distintos puntos del archipiélago puertorriqueño se fundieron en un abrazo solidario ante la tragedia que consternó al país.El informe preliminar indica que Viqueira Ríos fue asesinado luego de que fuera a reclamarle a su vecino, Meléndez Velázquez, que bajara el volumen de unas bocinas que tenía encendidas.
1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno

En medio de su alocución, el juez argumentó que nadie puede tomar la justicia en sus manos y que, lamentablemente, Viqueira Ríos decidió resolver la controversia sin acudir a las autoridades. Esto provocó que la viuda de la víctima y testigo estrella del caso, Moshayra Vicente Cruz, gritara: “Vinimos al tribunal y no nos hicieron caso”, y sufrió un colapso nervioso.

“Quiero dar mi más sentida nota de duelo a los familiares del occiso en este caso. Es ley de vida que todos vamos a morir, pero nadie quisiera que la muerte ocurriera en estas circunstancias trágicas”, agregó el togado, antes de anunciar su determinación.

Tras la decisión del juez, la Fiscalía señaló que no hubo un manejo inapropiado de la evidencia en el caso, un argumento que la defensa había destacado en sus alegatos finales. Por su parte, la viuda del biólogo manifestó su temor por su seguridad.

El juicio entró a su etapa crucial el jueves con los últimos testimonios, incluido el del patólogo del Instituto de Ciencias Forenses, Carlos Chávez, quien indicó que la víctima falleció de manera instantánea y que tenía 0.19% de alcohol en su organismo.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Limarí Cobián Lugo y Natalia Pizarro Pérez, presentó su argumentación final, sosteniendo que el imputado no actuó en defensa propia y que no existen pruebas que indiquen un asesinato atenuado ni un acto impulsivo.

Por la tarde, el abogado del acusado, Adán Carlos Rivera, insistió en que actuó en legítima defensa, que Viqueira Ríos fue quien disparó primero y lanzó piedras, y que su cliente se defendió. Además, mencionó que la viuda del biólogo no intentó detener la situación.

El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.Protectores de Cuencas protege, en el área del Bosque Seco de Guánica que pertenece a Guayanilla, una charca en la que se reproducen grupos de sapos conchos de Puerto Rico.En el Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo, el entonces gobernador Pedro Pierluisi firmó en 2024 acuerdos de colaboración con el municipio de Cabo Rojo y con Protectores de Cuencas para mitigar daños en el área de las salinas.
1 / 7 | ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira?. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela

Los conflictos entre el biólogo y su vecino datan de varios años atrás por ruidos y la construcción de una verja, los cuales se habían tratado previamente por la vía civil sin involucrar a la Policía de Puerto Rico.

El incidente que desencadenó la tragedia ocurrió por la instalación de una bocina en el techo de la casa de Meléndez Velázquez, que reproducía el canto de los coquíes a todo volumen hacia la casa de la víctima.

Los videos de seguridad muestran que, en medio del altercado, el biólogo lanzó piedras y disparó tres veces sin alcanzar al enfermero. Minutos después, Meléndez Velázquez entró a su residencia, buscó un arma y efectuó disparos con un arma equipada con un accesorio que extiende su longitud. Como consecuencia, falleció Viqueira Ríos.

