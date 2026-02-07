Sale de prisión el enfermero absuelto por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira en Yauco

El enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, quien fue absuelto de los cargos que enfrentaba por el asesinato del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, en medio de una disputa vecinal en Yauco, salió de prisión la noche del viernes, horas después del controversial fallo.

Meléndez Velázquez -quien se encontraba sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por el crimen de Viqueira Ríos, de 49 años.

Durante una vista judicial, que se extendió desde horas de la mañana hasta la tarde, el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, determinó absolver de todos los cargos imputados contra el enfermero por entender que se trató de un caso de defensa propia.

“Eduardo Meléndez Velázquez, el tribunal estaría acogiendo (el planteamiento de) defensa propia y lo estaría absolviendo en todos los cargos”, dictó el togado, quien indicó que Viqueira Ríos tiró piedras y disparó en tres ocasiones contra Meléndez Velázquez.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 15 de julio de 2025, cuando ocurrió el asesinato de Viqueira Ríos en la urbanización Estancias de Yiodomar, en Yauco. La víctima era padre de tres hijos y dirigía la organización ambiental Protectores de Cuencas.

"Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal.

En medio de su alocución, el juez argumentó que nadie puede tomar la justicia en sus manos y que, lamentablemente, Viqueira Ríos decidió resolver la controversia sin acudir a las autoridades. Esto provocó que la viuda de la víctima y testigo estrella del caso, Moshayra Vicente Cruz, gritara: “Vinimos al tribunal y no nos hicieron caso”, y sufrió un colapso nervioso.

“Quiero dar mi más sentida nota de duelo a los familiares del occiso en este caso. Es ley de vida que todos vamos a morir, pero nadie quisiera que la muerte ocurriera en estas circunstancias trágicas”, agregó el togado, antes de anunciar su determinación.

Tras la decisión del juez, la Fiscalía señaló que no hubo un manejo inapropiado de la evidencia en el caso, un argumento que la defensa había destacado en sus alegatos finales. Por su parte, la viuda del biólogo manifestó su temor por su seguridad.

El juicio entró a su etapa crucial el jueves con los últimos testimonios, incluido el del patólogo del Instituto de Ciencias Forenses, Carlos Chávez, quien indicó que la víctima falleció de manera instantánea y que tenía 0.19% de alcohol en su organismo.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Limarí Cobián Lugo y Natalia Pizarro Pérez, presentó su argumentación final, sosteniendo que el imputado no actuó en defensa propia y que no existen pruebas que indiquen un asesinato atenuado ni un acto impulsivo.

Por la tarde, el abogado del acusado, Adán Carlos Rivera, insistió en que actuó en legítima defensa, que Viqueira Ríos fue quien disparó primero y lanzó piedras, y que su cliente se defendió. Además, mencionó que la viuda del biólogo no intentó detener la situación.

¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira? El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

Los conflictos entre el biólogo y su vecino datan de varios años atrás por ruidos y la construcción de una verja, los cuales se habían tratado previamente por la vía civil sin involucrar a la Policía de Puerto Rico.

El incidente que desencadenó la tragedia ocurrió por la instalación de una bocina en el techo de la casa de Meléndez Velázquez, que reproducía el canto de los coquíes a todo volumen hacia la casa de la víctima.