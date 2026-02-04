De disputa vecinal a tragedia: claves para entender el caso por el asesinato de Roberto Viqueira

El 15 de julio de 2025, el sector ambiental de Puerto Rico se conmocionó con el asesinato del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, reconocido por su labor en conservación ambiental y educación comunitaria.

Por el crimen en Yauco, radicaron cargos contra su vecino, el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, con quien Viqueira Ríos tuvo conflictos porque, según se alegó, reproducía sonidos de coquíes a todo volumen.

El caso, que avanza en la etapa de juicio ante el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, ha generado un fuerte debate públicamente por los incidentes que se han suscitado en la sala 405.

Si no conoces todos los detalles de este caso criminal o buscas entender su desarrollo, aquí te explicamos las claves para seguir los hechos, desde el momento en que ocurrió el asesinato hasta el inicio del juicio.

PUBLICIDAD

1 / 7 | ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira?. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 7 ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira? El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. Jorge A Ramirez Portela Compartir

La noche del crimen

Los hechos se reportaron a las 11:24 p.m. del martes, 15 de julio de 2025, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una agresión grave, informó la Policía de Puerto Rico.

El informe policiaco sostiene que el crimen ocurrió en la calle Star de la urbanización Estancias de Yidomar en Yauco. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cuerpo de Viqueira Ríos y detuvieron a su vecino.

El teniente Féliz Guilbe, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, dijo a El Nuevo Día que, al llegar la Policía a la escena, el acusado confesó: “Yo lo maté”.

En ese momento, el director del CIC de Ponce, el capitán Daniel Justiniano, confirmó, además, que en la escena se ocuparon 23 casquillos de bala y que al acusado se le ocuparon 11 armas de fuego legales.

Justiniano añadió que, al momento de analizar la escena del crimen, los agentes encontraron que Viqueira Ríos tenía un arma de fuego en sus manos, para la cual tenía una licencia vigente, según los registros oficiales.

1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno 1 / 9 "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. alexis.cedeno Compartir

La radicación de cargos

Dos días después del crimen, el 17 de julio de 2025, la Fiscalía de Ponce formuló cargos contra Meléndez Velázquez por asesinato en primer grado, intento de asesinato, escalamiento y violaciones a la Ley de Armas.

La jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra Meléndez Velázquez y le fijó una fianza de $1.75 millones, que no prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional.

PUBLICIDAD

En el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Limarí Cobián Lugo y Natalia Pizzaro Pérez. Mientras, el licenciado Adan Carlos Rivera asumió la representación legal del acusado.

Velatorio de pueblo al biólogo marino Roberto Viqueira Ríos: "Su huella hay que estudiarla" Entre vítores y reclamos de justicia cientos se despidieron del defensor ambiental y fundador de Protectores de Cuencas, asesinado en Yauco.

Etapa de vista preliminar

Superada la vista de Regla 6, se dio inicio a la vista preliminar ante la jueza Lizandra Avilés Mendoza, durante la cual la Fiscalía intentó probar la responsabilidad de Meléndez Velázquez en el crimen.

En esta etapa, uno de los testimonios más importantes fue el de Moshayra Vicente Cruz, viuda de Viqueira Ríos, quien narró, entre lágrimas y visiblemente afectada, los últimos momentos de vida de su esposo.

Bajo juramento en el banquillo de los testigos, relató cómo la disputa entre su esposo y su vecino se intensificó hasta convertirse en un enfrentamiento violento, con disparos que culminaron en el asesinato.

“Entré a mi residencia y, cuando al fin terminaron las detonaciones, me volteé a mirar el portón peatonal esperando ver a mi esposo de pie, detrás de mí, pero a quien vi fue a Eduardo Meléndez apuntando nuevamente y mi esposo en el suelo, justo a la entrada”, detalló.

“Me acerqué a Robert, lo vi acostado, pero tenía el ojo izquierdo abierto. Se le veía el color verde intenso de sus ojos y le hablé: ‘Robert, ya se fue’. Lo moví a ver si reaccionaba, toqué su cuerpo para buscar su pistola, pero no la encontré. Sabía que estaba muerto, pero no lo quería creer. Traté de auxiliarlo”, indicó.

Tras analizar la evidencia testifical, pericial y documental que desfiló en dicha etapa de los procedimientos, Avilés Mendoza determinó causa para juicio contra el enfermero por asesinato atenuado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Avilés Mendoza no halló causa inicialmente para juicio en otros tres cargos formulados por la Fiscalía: escalamiento agravado; disparar y apuntar un arma de fuego contra la viuda; y tentativa de asesinato.

“Esta jueza examinó la totalidad de los videos presentados de la residencia de la casa del imputado y de la residencia de la casa del occiso... No se limitó a observar los extractos presentados por la defensa y el Ministerio a la testigo, sino que esta jueza examinó la totalidad de los videos una y otra vez”, expresó.

Protectores de Cuencas quieren restaurar la laguna de Guánica que se secó: "es proyecto más grande" "Era la laguna de agua seca más grande de Puerto Rico", señaló Roberto Viqueira en entrevista con El Nuevo Día.

Tras el fallo judicial, el Departamento de Justicia solicitó una vista preliminar en alzada, que se llevó a cabo ante el juez Gian García García y terminó con una determinación favorable para la Fiscalía de Ponce.

A tales fines, García García determinó causa para juicio por los delitos de asesinato en segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la viuda de Viqueira Ríos.

“No descansaremos hasta que se le haga justicia a Roberto Viqueira Ríos, su esposa, familiares y amigos”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

Con la culminación de la vista preliminar en alzada, los procesos entraron a la última etapa: el juicio ante el juez Llavona Folguera. El proceso ha estado marcado por testimonios emotivos y momentos de tensión.

La viuda de Viqueira Ríos ha ofrecido nuevamente su versión de los hechos, y recientemente se han presentado videos reveladores en sala, lo que ha generado reacciones fuertes entre familiares.

PUBLICIDAD

Uno de los incidentes más discutidos ocurrió el 3 de febrero, mientras la defensa se disponía a presentar una imagen de las cámaras de seguridad de la víctima y se proyectó un video del cuerpo tirado en el piso.

Esto provocó fuertes reacciones de los familiares, específicamente los hijos de Viqueira Ríos, cuyos gritos se extendieron hasta el pasillo, donde, posteriormente, unos 15 alguaciles pudieron controlar la situación.

La muerte de Viqueira Ríos fue ampliamente lamentada por el sector ambiental y comunitario, que reconoció su legado en Puerto Rico. Líderes, colegas y entidades destacaron la importancia de su trabajo.

Más allá de su impacto técnico, allegados lo recuerdan como un hombre amoroso, solidario y comprometido con su familia y su entorno, cuya muerte dejó una marca profunda en quienes compartieron su lucha.