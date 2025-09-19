Causa para juicio por asesinato atenuado contra enfermero acusado por la muerte del biólogo Robert Viqueira Ríos

La jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, halló causa para juicio por asesinato atenuado contra el enfermero acusado por la muerte del biólogo marino Robert Viqueira Ríos.

Tras examinar la totaliad de la prueba presentada durante la vista preliminar, la togada también determinó causa para juicio contra el acusado, Eduardo Meléndez Velázquez, por presuntamente disparar y apuntar un arma de fuego contra Viqueira Ríos.

Sin embargo, Avilés Mendonza no halló causa para juicio en otros tres cargos formulados por la Fiscalía: escalamiento agravado; disparar y apuntar un arma de fuego en relación con Moshayra Vicente Cruz, viuda de la víctima que se encontraba en el lugar al momento de los hechos; y tentativa de asesinato.

De inmediato, el Ministerio Público no informó al Tribunal si solicitaría una vista en alzada.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos?

Los hechos ocurrieron a las 11:18 p.m. del martes 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía en un reciente informe de novedades.