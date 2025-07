Aplazan vista preliminar contra enfermero imputado de asesinar al biólogo marino Roberto Viqueira

Torres Rodríguez se ausentó este martes al inicio de la vista preliminar sin previo aviso y, según lo expresado durante la audiencia, todo indica que no ha tenido comunicación con su representado desde la etapa de la Regla 6.

“Esta jueza va a emitir una orden de mostrar causa en contra del licenciado Ildefonso Torres Rodríguez por la incomparecencia en el día de hoy. Del expediente no surge que se haya presentado una moción de relevo de representación legal y así lo hacemos constar”, dijo.

Avilés Mendoza explicó que la audiencia del 31 de julio se realizará para confirmar si el imputado cuenta con representación legal privada; de no ser así, el tribunal evaluará cuál será el próximo paso a seguir.

Durante una breve audiencia celebrada en la sala 405, Avilés Mendoza, además, señaló para el 5 de agosto, a las 9:00 a.m., la vista preliminar, si no ocurre alguna otra situación que obligue a posponerla nuevamente.

El licenciado Emanuel A. Gierbolini Rivera , de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico , explicó que el imputado fue entrevistado, pero no cualifica para recibir servicios legales gratuitos por escasos recursos.

“Entendemos que Asistencia Legal, en este caso, no puede intervenir, toda vez que por las guías y criterios de elegibilidad para una persona indigente, también quedaría afuera”, explicó Gierbolini Rivera.

Asimismo, indicó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) supuestamente no le ha permitido al imputado hacer una llamada para contactar a un familiar para gestionar asuntos de su representación legal.

“Nosotros entendemos que, a manera de sugerencia, el Tribunal debería ordenar al DCR que le permita hacer una llamada para comunicarse con su familiar. Según él nos informa, al día de hoy no ha podido hacer esa llamada. No sabemos si es que se le niega o alguna otra situación, pero él nos indica que tiene el teléfono, pero que no ha podido hacer esa llamada”, dijo Gierbolini Rivera.