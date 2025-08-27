El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

Posponen para septiembre vista preliminar contra enfermero imputado de asesinar al biólogo marino Roberto Viqueira





La vista preliminar contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, imputado de asesinar al reconocido biólogo marino, Roberto Viqueira Ríos, fue pospuesta para el 10 y 12 de septiembre luego de que la defensa alegara en sala que existe prueba exculpatoria a favor de su cliente.

El licenciado Jean Carlo Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), confirmó a El Nuevo Día que este miércoles había un señalamiento en el Centro Judicial de Ponce.

En la audiencia, se acordó posponer, a solicitud de la defensa, la vista preliminar que presidirá la jueza Lisandra Avilés Mendoza.

“Hay unos planteamientos que están bregando las partes relacionados con unos videos que la defensa pretende utilizar como parte de la prueba (...) La defensa indicó en sala abierta que hay disponible una prueba exculpatoria e indicaron que presentarían una moción a esos efectos”, explicó Pérez Nieves.

Como resultado, quedó señalada para el próximo 29 de agosto una vista evidenciaria, sujeta a la presentación de la moción correspondiente por parte de la defensa. Esta vista será presidida por el juez Rubén Serrano Santiago.

No es la primera vez que queda aplazada la vista preliminar contra Meléndez Vázquez. Anteriormente, el proceso había sido atrasado por un asunto relacionado con su defensa.

1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno 1 / 9 "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. alexis.cedeno Compartir

Por la muerte violenta de Viqueira Ríos, el imputado enfrenta múltiples cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, escalamiento agravado y violaciones a la Ley de Armas por disparar o apuntar un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron a las 11:18 p.m. del martes, 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía en un reciente informe de novedades.

De la investigación preliminar de la Uniformada se desprende que el imputado sostuvo una discusión con el Viqueira Ríos y, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.

La prueba fue presentada ante la juez Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la misma determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza global de $1,750,000.00 dólares, la cual no prestó.