27 de agosto de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Posponen para septiembre vista preliminar contra enfermero imputado de asesinar al biólogo marino Roberto Viqueira

La defensa de Eduardo Meléndez Velázquez alegó en sala que existe prueba exculpatoria

27 de agosto de 2025 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.Protectores de Cuencas protege, en el área del Bosque Seco de Guánica que pertenece a Guayanilla, una charca en la que se reproducen grupos de sapos conchos de Puerto Rico.En el Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo, el entonces gobernador Pedro Pierluisi firmó en 2024 acuerdos de colaboración con el municipio de Cabo Rojo y con Protectores de Cuencas para mitigar daños en el área de las salinas.
1 / 7 | Posponen para septiembre vista preliminar contra enfermero imputado de asesinar al biólogo marino Roberto Viqueira. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La vista preliminar contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, imputado de asesinar al reconocido biólogo marino, Roberto Viqueira Ríos, fue pospuesta para el 10 y 12 de septiembre luego de que la defensa alegara en sala que existe prueba exculpatoria a favor de su cliente.

RELACIONADAS

El licenciado Jean Carlo Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), confirmó a El Nuevo Día que este miércoles había un señalamiento en el Centro Judicial de Ponce.

En la audiencia, se acordó posponer, a solicitud de la defensa, la vista preliminar que presidirá la jueza Lisandra Avilés Mendoza.

“Hay unos planteamientos que están bregando las partes relacionados con unos videos que la defensa pretende utilizar como parte de la prueba (...) La defensa indicó en sala abierta que hay disponible una prueba exculpatoria e indicaron que presentarían una moción a esos efectos”, explicó Pérez Nieves.

Como resultado, quedó señalada para el próximo 29 de agosto una vista evidenciaria, sujeta a la presentación de la moción correspondiente por parte de la defensa. Esta vista será presidida por el juez Rubén Serrano Santiago.

No es la primera vez que queda aplazada la vista preliminar contra Meléndez Vázquez. Anteriormente, el proceso había sido atrasado por un asunto relacionado con su defensa.

Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal.Personas de distintos puntos del archipiélago puertorriqueño se fundieron en un abrazo solidario ante la tragedia que consternó al país.El informe preliminar indica que Viqueira Ríos fue asesinado luego de que fuera a reclamarle a su vecino, Meléndez Velázquez, que bajara el volumen de unas bocinas que tenía encendidas.
1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno

Por la muerte violenta de Viqueira Ríos, el imputado enfrenta múltiples cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, escalamiento agravado y violaciones a la Ley de Armas por disparar o apuntar un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron a las 11:18 p.m. del martes, 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía en un reciente informe de novedades.

De la investigación preliminar de la Uniformada se desprende que el imputado sostuvo una discusión con el Viqueira Ríos y, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.

La prueba fue presentada ante la juez Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la misma determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza global de $1,750,000.00 dólares, la cual no prestó.

Meléndez Velázquez fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

