26 de septiembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fiscalía irá en alzada en caso del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que solicitará la revisión de los tres cargos desestimados

26 de septiembre de 2025 - 7:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Viqueira. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó este viernes que la Fiscalía de Yauco solicitará una vista preliminar en alzada luego que la jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, no hallara causa para juicio en tres cargos contra el enfermero acusado por la muerte del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos.

En declaraciones escritas, Gómez Torres informó que el Ministerio Público presentará recursos en alzada en todos los cargos relacionados a este caso, “reafirmando el compromiso de la institución con que los responsables enfrenten todo el peso de la ley”.

La titular agregó que la fiscal Lymarie Cobián se sumará al equipo, previamente compuesto por la fiscal Nathalia Pizarro, “para asegurar un manejo sólido de la prueba y una presentación robusta en los tribunales”.

El pasado 19 de septiembre, la jueza Avilés Mendoza halló causa para juicio contra Eduardo Meléndez Velázquez por asesinato atenuado y por presuntamente disparar y apuntar un arma de fuego contra Viqueira Ríos.

Sin embargo, Avilés Mendonza no halló causa en otros tres cargos formulados por la Fiscalía: escalamiento agravado; disparar y apuntar un arma de fuego en relación con Moshayra Vicente Cruz, viuda de la víctima que se encontraba en el lugar al momento de los hechos; y tentativa de asesinato.

El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas.Protectores de Cuencas protege, en el área del Bosque Seco de Guánica que pertenece a Guayanilla, una charca en la que se reproducen grupos de sapos conchos de Puerto Rico.En el Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo, el entonces gobernador Pedro Pierluisi firmó en 2024 acuerdos de colaboración con el municipio de Cabo Rojo y con Protectores de Cuencas para mitigar daños en el área de las salinas.
1 / 7 | ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira?. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela

“Esta jueza examinó la totalidad de los videos presentados de la residencia de la casa del imputado y de la residencia de la casa del occiso (...) No se limitó a observar los extractos presentados por la defensa y el Ministerio a la testigo, sino que esta jueza examinó la totalidad de los videos una y otra vez", expresó la togada una vez concluidas argumentaciones de ambas partes.

En ese momento, el Ministerio Público no informó al Tribunal si solicitaría una vista preliminar en alzada. No obstante, la jueza indicó que la Fiscalía tendría 60 días, a partir del 19 de septiembre, para celebrar la vista, ya sea con la misma prueba o con la contraprueba que presente ante la consideración de otro juez.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos?

Los hechos ocurrieron a las 11:18 p.m. del martes 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía.

De la investigación preliminar de la Uniformada se desprende que el acusado sostuvo una discusión con el Viqueira Ríos y, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.

Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal.Personas de distintos puntos del archipiélago puertorriqueño se fundieron en un abrazo solidario ante la tragedia que consternó al país.El informe preliminar indica que Viqueira Ríos fue asesinado luego de que fuera a reclamarle a su vecino, Meléndez Velázquez, que bajara el volumen de unas bocinas que tenía encendidas.
1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno

La prueba para la vista de Regla 6 fue presentada ante la jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la misma determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1.75 millones, la cual no prestó.

Meléndez Velázquez fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

La lectura de acusación contra el acusado fue pautada para el 26 de septiembre a las 9:00 a.m., mientras que el inicio del juicio fue señalado para el 20 de octubre a las 9:00 a.m.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
