Fiscalía irá en alzada en caso del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó este viernes que la Fiscalía de Yauco solicitará una vista preliminar en alzada luego que la jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, no hallara causa para juicio en tres cargos contra el enfermero acusado por la muerte del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos.

En declaraciones escritas, Gómez Torres informó que el Ministerio Público presentará recursos en alzada en todos los cargos relacionados a este caso, “reafirmando el compromiso de la institución con que los responsables enfrenten todo el peso de la ley”.

La titular agregó que la fiscal Lymarie Cobián se sumará al equipo, previamente compuesto por la fiscal Nathalia Pizarro, “para asegurar un manejo sólido de la prueba y una presentación robusta en los tribunales”.

El pasado 19 de septiembre, la jueza Avilés Mendoza halló causa para juicio contra Eduardo Meléndez Velázquez por asesinato atenuado y por presuntamente disparar y apuntar un arma de fuego contra Viqueira Ríos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Avilés Mendonza no halló causa en otros tres cargos formulados por la Fiscalía: escalamiento agravado; disparar y apuntar un arma de fuego en relación con Moshayra Vicente Cruz, viuda de la víctima que se encontraba en el lugar al momento de los hechos; y tentativa de asesinato.

1 / 7 | ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira?. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 7 ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira? El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. Jorge A Ramirez Portela Compartir

“Esta jueza examinó la totalidad de los videos presentados de la residencia de la casa del imputado y de la residencia de la casa del occiso (...) No se limitó a observar los extractos presentados por la defensa y el Ministerio a la testigo, sino que esta jueza examinó la totalidad de los videos una y otra vez", expresó la togada una vez concluidas argumentaciones de ambas partes.

En ese momento, el Ministerio Público no informó al Tribunal si solicitaría una vista preliminar en alzada. No obstante, la jueza indicó que la Fiscalía tendría 60 días, a partir del 19 de septiembre, para celebrar la vista, ya sea con la misma prueba o con la contraprueba que presente ante la consideración de otro juez.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos?

Los hechos ocurrieron a las 11:18 p.m. del martes 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía.

De la investigación preliminar de la Uniformada se desprende que el acusado sostuvo una discusión con el Viqueira Ríos y, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.

PUBLICIDAD

1 / 9 | "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos. Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. - alexis.cedeno 1 / 9 "Una persona que amó a Puerto Rico": cientos se unen en emotiva despedida a Roberto Viqueira Ríos Cientos de personas llegaron a la funeraria Yauco Báez Memorial para honrar el legado del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, asesinado la pasada semana tras una disputa vecinal. alexis.cedeno Compartir

La prueba para la vista de Regla 6 fue presentada ante la jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la misma determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1.75 millones, la cual no prestó.

Meléndez Velázquez fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.