“Que se haga justicia”: familia de biólogo asesinado exige al Estado apelar fallo absolutorio

A 35 días del controvertible fallo, Moshayra Vicente Cruz, viuda del biólogo Roberto Viqueira Ríos, mantiene viva la esperanza de que se haga justicia por el crimen de su esposo y que el Estado apele la absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez.

Determinada a no quedarse de brazos cruzados, Vicente Cruz ha tocado varias puertas para que se reconsidere la decisión del 6 de febrero, emitida por el juez superior Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, que permitió que Meléndez Velázquez saliera en libertad.

“Que se haga justicia de la forma correcta y justa, que es que se nos garantice los derechos a todos los elementos involucrados en este caso”, expresó Vicente Cruz, en entrevista con El Nuevo Día, junto a su cuñado Miguel Viqueira y la esposa de este Zaira García.

En su lucha por ser escuchada, el 9 de marzo envió un memorando por correo electrónico a la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia, solicitando revisar el fallo, que, a su juicio, genera dudas sobre la correcta aplicación de la legítima defensa.

PUBLICIDAD

En esa línea, recordó que el Estado, a través de la Oficina del Procurador General, tiene hasta el lunes, 16 de marzo para presentar un recurso de apelación, el cual daría paso a que se revise el fallo del juez, que a su juicio estuvo parcializado a favor de la defensa.

“Nuestra denuncia es que fue evidente para todo el que sintonizó el proceso mediante PECAM (sistema electrónico de transmisión) y para los que estuvimos presente diariamente en sala, la parcialidad a favor de la defensa por parte del juez”, comentó Vicente Cruz.

Añadió que esa presunta conducta del togado en contra del Ministerio Público -que estuvo representado en el caso por las fiscales Limarí Cobián Lugo y Natalia Pizarro Pérez- se vio claramente manifestada en el récord, con un trato desigual a lo largo del juicio.

“Se vio el trato desigual por parte del juez al Ministerio Público versus el trato que recibía la defensa de total amplitud para poder desarrollar sus argumentos y validando los argumentos en derecho que en ocasiones estaban contrarios a las reglas”, sostuvo.

Por ello, insistió en que es fundamental que el Estado reconsidere su decisión de no apelar el fallo. Sin embargo, reveló que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta oficial de la Oficina del Procurador General sobre si siquiera se ha atendido la solicitud.

Indicó que la solicitud -redactada tras recibir la asesoría de expertos en derecho- quedó contenida en un memorando explicativo, que incluye dos posibilidades viables en ley bajo los preceptos de la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos para apelar el fallo.

PUBLICIDAD

“(Los expertos) nos ofrecieron dos alternativas posibles: un certiorari que permitiría que la sentencia por parte del juez Llavona fuera revisada y corregida en derecho porque, ciertamente, no aplica la legítima defensa en este caso", comentó Vicente Cruz.

La otra posibilidad, según dijo, plantea y fundamenta en derecho la anulación del juicio bajo el pretexto pasión, prejuicio y parcialidad en contra del Estado.

Viqueira Ríos murió a balazos, el 15 de julio del 2025, durante una disputa vecinal con Meléndez Velázquez, en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.