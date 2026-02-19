Viqueira y la barrera constitucional
La protección contra la doble exposición no es un tecnicismo procesal ni un truco de abogados defensores, escribe Leo Aldridge
19 de febrero de 2026 - 11:10 PM
La decisión anunciada ayer por el Departamento de Justicia de no apelar el fallo judicial que exoneró al acusado de asesinar al biólogo marino Roberto Viqueira quizás sea antipática para gran parte de la población, pero es correcta en estricto Derecho. Es difícil para todo un país (y mucho más para una familia diezmada) internalizar una decisión que se toma a base de criterios estrictamente jurídicos, pero, al guiarse por el Derecho y la Constitución (como es su responsabilidad), el Departamento de Justicia hizo bien en no recurrir del fallo del juez Ángel Llavona Folguera.
