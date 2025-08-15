Opinión
15 de agosto de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cadáver calcinado de adulto mayor en Cayey

El incidente se reportó a las 10:45 a.m. de este viernes, informó la Policía

15 de agosto de 2025 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La unidad E-125 del Cuerpo de Bomberos indicó que la situación ya estaba bajo control. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un adulto mayor fue encontrado calcinado la mañana de este viernes tras desatarse un incendio en un apartamento ubicado en la urbanización Alturas de Montellanos en Cayey, informó la Policía.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre humo saliendo del interior de un apartamento. Al llegar al lugar, la unidad E-125 del Cuerpo de Bomberos indicó que la situación ya estaba bajo control.

De acuerdo al informe preliminar, al inspeccionar el interior del apartamento, encontraron el cuerpo calcinado de un hombre. Al momento, el hombre no ha sido identificado, confirmó la Uniformada.

Agentes del Distrito de Cayey y al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
