Encuentran cadáver calcinado de adulto mayor en Cayey

Un adulto mayor fue encontrado calcinado la mañana de este viernes tras desatarse un incendio en un apartamento ubicado en la urbanización Alturas de Montellanos en Cayey, informó la Policía.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre humo saliendo del interior de un apartamento. Al llegar al lugar, la unidad E-125 del Cuerpo de Bomberos indicó que la situación ya estaba bajo control.

De acuerdo al informe preliminar, al inspeccionar el interior del apartamento, encontraron el cuerpo calcinado de un hombre. Al momento, el hombre no ha sido identificado, confirmó la Uniformada.