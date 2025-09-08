Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
85°lluvia moderada
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $20,000 en efectivo, joyas y un vehículo a una adulta mayor en Morovis

Según la querellante, de 73 años, dos individuos con armas de fuego cometieron el atraco

8 de septiembre de 2025 - 12:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras el robo, los individuos se marcharon del lugar sin causarle daño a la adulta mayor. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan desde la mañana de este lunes un robo domiciliario reportado en la PR-619, en el barrio Cuchillas, en Morovis.

RELACIONADAS

Según un informe de la Uniformada, el incidente fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. La querellante y dueña de la residencia -una mujer de 73 años- indicó que fue “sorprendida por dos individuos portando armas de fuego”, quienes presuntamente la despojaron de $20,000 en efectivo, más de $80,000 en prendas, un arma de fuego y un vehículo Jeep Wrangler 2024, color violeta oscuro, con la tablilla KMU-653.

Tras el robo, los individuos se marcharon del lugar sin causarle daño a la adulta mayor.

El agente Jorge L. Navedo Rivera, adscrito al distrito de Morovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de Robo del CIC de Arecibo, quienes continuarán con la investigación.

Tags
Breaking NewsMorovisRobo domiciliarioAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: