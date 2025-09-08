Roban $20,000 en efectivo, joyas y un vehículo a una adulta mayor en Morovis
Según la querellante, de 73 años, dos individuos con armas de fuego cometieron el atraco
8 de septiembre de 2025 - 12:32 PM
Las autoridades policíacas investigan desde la mañana de este lunes un robo domiciliario reportado en la PR-619, en el barrio Cuchillas, en Morovis.
Según un informe de la Uniformada, el incidente fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. La querellante y dueña de la residencia -una mujer de 73 años- indicó que fue “sorprendida por dos individuos portando armas de fuego”, quienes presuntamente la despojaron de $20,000 en efectivo, más de $80,000 en prendas, un arma de fuego y un vehículo Jeep Wrangler 2024, color violeta oscuro, con la tablilla KMU-653.
Tras el robo, los individuos se marcharon del lugar sin causarle daño a la adulta mayor.
El agente Jorge L. Navedo Rivera, adscrito al distrito de Morovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de Robo del CIC de Arecibo, quienes continuarán con la investigación.
