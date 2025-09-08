Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en Juncos

Las autoridades encontraron la mañana del lunes el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en la carretera 185, sector Los Martínez en el municipio de Juncos.

El informe preliminar de la Uniformada detalla que el cuerpo del occiso fue hallado en un risco.

El hombre no ha sido identificado y las autoridades investigan la causa de muerte.