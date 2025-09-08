Opinión
8 de septiembre de 2025
86°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en Juncos

Las autoridades investigan la causa de muerte

8 de septiembre de 2025 - 10:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El hombre no ha sido identificado.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades encontraron la mañana del lunes el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en la carretera 185, sector Los Martínez en el municipio de Juncos.

El informe preliminar de la Uniformada detalla que el cuerpo del occiso fue hallado en un risco.

El hombre no ha sido identificado y las autoridades investigan la causa de muerte.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, en unión al fiscal Dennis Soto y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran a cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
