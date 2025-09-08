Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en Juncos
Las autoridades investigan la causa de muerte
8 de septiembre de 2025 - 10:20 AM
8 de septiembre de 2025 - 10:20 AM
Las autoridades encontraron la mañana del lunes el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en la carretera 185, sector Los Martínez en el municipio de Juncos.
El informe preliminar de la Uniformada detalla que el cuerpo del occiso fue hallado en un risco.
El hombre no ha sido identificado y las autoridades investigan la causa de muerte.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, en unión al fiscal Dennis Soto y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: