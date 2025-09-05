Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Juncos: continúa la búsqueda de adulto mayor por quien activaron la alerta Silver

Las autoridades se internarán en una zona boscosa para dar con el paradero de Santiago Reyes Correa, de 86 años

5 de septiembre de 2025 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santiago Reyes Correa fue visto por última vez cuando salió al buzón de su residencia en Juncos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades continúan este viernes con la búsqueda para dar con el paradero de Santiago Reyes Correa, un adulto mayor de 86 años por quien se activó la alerta Silver tras ser reportado como desaparecido el jueves.

RELACIONADAS

El supervisor de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos, Josué Santana, detalló en entrevista con Hoy Día (Telemundo) que esta mañana retomaron las labores para localizar a Reyes Correa, quien fue visto por última vez el miércoles mientras salía de su residencia en el barrio Lirios Dorado en Juncos.

“Es una persona que tiene historial de Alzheimer (...) Las imágenes de una cámara muestran que llevaba en su mano lo que entendemos que es un objeto donde se supone que él iba a guardar una carta. Él le dijo a su esposa que iba a buscar unas cartas a los buzones. Así que de ahí es donde él parte a hacer esa gestión y no regresa”, explicó Santana.

Como parte de las labores, el director de la OMME informó que el personal se encuentra ubicado en la carretera 928 con el fin de crear un perímetro e internarse, a su vez, en un área boscosa.

“Vamos a estar buscando en una zona que incluye un área bastante boscosa y con un río. Dentro de la información que investigamos, él le notifica a su esposa que se iba a internar en el área de un monte para poder descansar”, indicó.

Santana señaló que el equipo de búsqueda, conformado por personal de la zona de Humacao y Ceiba, así como efectivos de la Policía, se mantiene en comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) debido a las inclemencias del tiempo.

“Tenemos un can del municipio de Bayamón que está especializado en buscar obviamente víctimas vivas (...) En el día de ayer, se utilizaron unos drones en varias área de interés (...) Hoy, nos están haciendo llegar alrededor de tres operadores de dron que también se van a estar utilizando”, detalló sobre los esfuerzos.

“Tenemos todos los recursos, incluyendo ambulancias. Nuestra prioridad es encontrarlo con vida”, puntualizó.

Reyes Correa fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Además, como seña particular, la Uniformada señló que el hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsJuncosPolicía de Puerto RicoAlerta Silver
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: