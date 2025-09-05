En Juncos: continúa la búsqueda de adulto mayor por quien activaron la alerta Silver

Las autoridades continúan este viernes con la búsqueda para dar con el paradero de Santiago Reyes Correa, un adulto mayor de 86 años por quien se activó la alerta Silver tras ser reportado como desaparecido el jueves.

El supervisor de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos, Josué Santana, detalló en entrevista con Hoy Día (Telemundo) que esta mañana retomaron las labores para localizar a Reyes Correa, quien fue visto por última vez el miércoles mientras salía de su residencia en el barrio Lirios Dorado en Juncos.

“Es una persona que tiene historial de Alzheimer (...) Las imágenes de una cámara muestran que llevaba en su mano lo que entendemos que es un objeto donde se supone que él iba a guardar una carta. Él le dijo a su esposa que iba a buscar unas cartas a los buzones. Así que de ahí es donde él parte a hacer esa gestión y no regresa”, explicó Santana.

Como parte de las labores, el director de la OMME informó que el personal se encuentra ubicado en la carretera 928 con el fin de crear un perímetro e internarse, a su vez, en un área boscosa.

“Vamos a estar buscando en una zona que incluye un área bastante boscosa y con un río. Dentro de la información que investigamos, él le notifica a su esposa que se iba a internar en el área de un monte para poder descansar”, indicó.

Santana señaló que el equipo de búsqueda, conformado por personal de la zona de Humacao y Ceiba, así como efectivos de la Policía, se mantiene en comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) debido a las inclemencias del tiempo.

“Tenemos un can del municipio de Bayamón que está especializado en buscar obviamente víctimas vivas (...) En el día de ayer, se utilizaron unos drones en varias área de interés (...) Hoy, nos están haciendo llegar alrededor de tres operadores de dron que también se van a estar utilizando”, detalló sobre los esfuerzos.

“Tenemos todos los recursos, incluyendo ambulancias. Nuestra prioridad es encontrarlo con vida”, puntualizó.

Reyes Correa fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Además, como seña particular, la Uniformada señló que el hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.