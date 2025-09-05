Activan alerta Silver ante desaparición de hombre de 86 años en Juncos

La Policía activó una alerta Silver y solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien fue visto por última vez el 3 de septiembre en su residencia en el barrio Lirios Dorado en Juncos.

La Uniformada indicó que Reyes Correa salió de su residencia para buscar correspondencia en el buzón.

Reyes Correa fue descrito como de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Además, el hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted tiene información sobre el paradero de Reyes Correa, puede comunicarse al 787-343-2020, la línea confidencial de la Policía, o al Sistema de Emergencias 9-1-1.