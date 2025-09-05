Opinión
Suscriptores
5 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activan alerta Silver ante desaparición de hombre de 86 años en Juncos

Santiago Reyes Correa, de 86 años, fue visto por última vez el 3 de septiembre

5 de septiembre de 2025 - 9:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santiago Reyes Correa fue visto por última vez cuando salió al buzón de su residencia en Juncos. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía activó una alerta Silver y solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien fue visto por última vez el 3 de septiembre en su residencia en el barrio Lirios Dorado en Juncos.

La Uniformada indicó que Reyes Correa salió de su residencia para buscar correspondencia en el buzón.

Reyes Correa fue descrito como de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Además, el hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted tiene información sobre el paradero de Reyes Correa, puede comunicarse al 787-343-2020, la línea confidencial de la Policía, o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) con el objetivo de ampliar la difusión de la búsqueda.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAlerta SilverJuncos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
