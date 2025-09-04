Fentanilo pillado en tubería de ducha: presunto narcotraficante intentó ocultarlo ante un allanamiento

En la prisa por tratar de deshacerse de la evidencia, un convicto federal y presunto líder de una organización criminal en Coamo intentó esconder droga en la tubería de la ducha de su casa.

Al menos así lo narró el teniente Carlos Iván Figueroa, de la División de Drogas y Narcóticos de la región policiaca de Aibonito, en relación al allanamiento ejecutado en la mañana de este jueves en la barriada Zambrana.

“Cuando dimos la notificación de la Policía, aparentemente ‘flocheó’ las sustancias por el desagüe de la bañera. Trató de introducir unas bolsas de fentanilo, pero las pudimos recuperar a través del tubo”, sostuvo Figueroa. “Colocó la tapa, pero quedó subida y al sacarla, se encontraron las bolsas”.

Al registrar toda la vivienda, la Policía ocupó un total de 329 bolsitas (decks) de fentanilo, una libra aproximada de marihuana, 52 cápsulas de cocaína crack, 35 bolsitas de cocaína, una balanza digital y $2,579 en efectivo.

PUBLICIDAD

Ante el hallazgo, los agentes arrestaron a Guillermo Martínez Martínez, de 62, informó el oficial.

En la casa encontraron, fentalino, crack, cocaina, marihuana y $2,579 en efectivo. (Suministrada)

“Esta persona que arrestamos es el líder de la organización criminal que opera en la barriada Zambrana en Coamo”, apuntó Figueroa.

En el pasado, Martínez Martínez ha sido fichado por la Policía por casos de violencia de género y sustancias controladas a nivel estatal.

En el 2004, el hombre fue encontrado culpable por un jurado en el Tribunal Federal en San Juan por cargos de narcotráfico. Cumplió una sentencia en prisión hasta junio de 2008.