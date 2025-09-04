Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
4 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fentanilo pillado en tubería de ducha: presunto narcotraficante intentó ocultarlo ante un allanamiento

El convicto federal de 62 años fue arrestado por la Policía en Coamo

4 de septiembre de 2025 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El arrestado fue llevado a la Comandancia de Aibonito en espera de consultar con la Fiscalía de Aibonito para la radicación de cargos. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

En la prisa por tratar de deshacerse de la evidencia, un convicto federal y presunto líder de una organización criminal en Coamo intentó esconder droga en la tubería de la ducha de su casa.

RELACIONADAS

Al menos así lo narró el teniente Carlos Iván Figueroa, de la División de Drogas y Narcóticos de la región policiaca de Aibonito, en relación al allanamiento ejecutado en la mañana de este jueves en la barriada Zambrana.

“Cuando dimos la notificación de la Policía, aparentemente ‘flocheó’ las sustancias por el desagüe de la bañera. Trató de introducir unas bolsas de fentanilo, pero las pudimos recuperar a través del tubo”, sostuvo Figueroa. “Colocó la tapa, pero quedó subida y al sacarla, se encontraron las bolsas”.

Al registrar toda la vivienda, la Policía ocupó un total de 329 bolsitas (decks) de fentanilo, una libra aproximada de marihuana, 52 cápsulas de cocaína crack, 35 bolsitas de cocaína, una balanza digital y $2,579 en efectivo.

Ante el hallazgo, los agentes arrestaron a Guillermo Martínez Martínez, de 62, informó el oficial.

En la casa encontraron, fentalino, crack, cocaina, marihuana y $2,579 en efectivo.
En la casa encontraron, fentalino, crack, cocaina, marihuana y $2,579 en efectivo. (Suministrada)

“Esta persona que arrestamos es el líder de la organización criminal que opera en la barriada Zambrana en Coamo”, apuntó Figueroa.

En el pasado, Martínez Martínez ha sido fichado por la Policía por casos de violencia de género y sustancias controladas a nivel estatal.

En el 2004, el hombre fue encontrado culpable por un jurado en el Tribunal Federal en San Juan por cargos de narcotráfico. Cumplió una sentencia en prisión hasta junio de 2008.

En cuanto al material ocupado en el allanamiento, Figueroa informó que consultarían con la Fiscalía de Aibonito en horas de la tarde de este jueves para la formulación de cargos.

Tags
Policía de Puerto RicoNarcotráficoCoamo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: