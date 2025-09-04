Violencia de género en Yauco: arrestan a hombre que huyó tras agredir a su pareja

Un policía intervino en un incidente de violencia de género ocurrido en la urbanización donde reside, en Yauco, luego de que un hombre golpeara a su esposa y escapara en un vehículo antes de ser arrestado.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos ocurrieron a las 6:00 p.m. del miércoles en la urbanización Mifedo.

La perjudicada indicó a las autoridades que, cuando se disponía a salir de su residencia en su vehículo, su esposo se colocó en medio de la salida obstruyéndole el paso.

El sujeto entonces le arrojó una piedra que le ocasionó daños a un cristal y la alcanzó en el rostro. Acto seguido, la agredió físicamente, mientras la amenazaba de muerte.

En medio de este incidente, un agente vecino del lugar intervino con la situación y el hombre se dio a la huida en el vehículo de la perjudicada.

Posteriormente, el agresor fue arrestado por agentes de la División de Drogas de Yauco, en la urbanización Hacienda Florida.

La Uniformada indicó que, tras el incidente de violencia machista, la mujer fue asistida por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal y transportada a un hospital del área, donde su condición fue descrita estable.

Agentes de la División de Violencia Doméstica consultarán el caso con la Fiscalía para la posible radicación de cargos.

