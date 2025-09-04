Arrestan a pareja en operativo de allanamientos en Carolina

Una pareja fue arrestada en la mañana de este jueves en un operativo de allanamientos de la Policía en el residencial Lagos de Blasina en Carolina.

De acuerdo con la Uniformada, los agentes ejecutan cuatro órdenes de allanamiento en apartamentos del complejo de vivienda pública.

En el comienzo del operativo, en una de las unidades de vivienda intervenidas encontraron a simple vista municiones y sustancias controladas, dando paso al arresto de un hombre y una mujer residentes del lugar.