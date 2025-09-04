Opinión
4 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a pareja en operativo de allanamientos en Carolina

La intervención está a cargo de la División de Drogas Metropolitana de Policía de Puerto Rico

4 de septiembre de 2025 - 7:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes ejecutan cuatro órdenes de allanamiento en apartamentos del complejo de vivienda pública. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una pareja fue arrestada en la mañana de este jueves en un operativo de allanamientos de la Policía en el residencial Lagos de Blasina en Carolina.

De acuerdo con la Uniformada, los agentes ejecutan cuatro órdenes de allanamiento en apartamentos del complejo de vivienda pública.

En el comienzo del operativo, en una de las unidades de vivienda intervenidas encontraron a simple vista municiones y sustancias controladas, dando paso al arresto de un hombre y una mujer residentes del lugar.

La intervención está a cargo de la División de Drogas Metropolitana de Policía de Puerto Rico.

