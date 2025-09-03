Opinión
3 de septiembre de 2025
86°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a presunto sublíder de organización criminal en el residencial Monte Park de San Juan

La Policía informó que la detención tuvo lugar luego de ejecutar una orden de allanamiento

3 de septiembre de 2025 - 8:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre es vecino del residencial Monte Park, en Río Piedras. (Archivo)
Los detenidos fueron un hombre de 35 años y una mujer de 29 años.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes de la Policía arrestaron este miércoles a uno de los presuntos líderes de una organización criminal que opera en el residencial Monte Park, en San Juan.

RELACIONADAS

Así lo informó el director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico, Joey Fontánez.

Señaló que los oficiales incursionaron en el complejo de vivienda pública en la madrugada para ejecutar órdenes de allanamientos.

Sostuvo que, en una de las unidades de vivienda, ocuparon una pistola Glock, calibre 40mm, marihuana, municiones, parafernalia y “magacines” cargados para rifles calibre 223.

Tras el hallazgo, detuvieron a los dos residentes de la vivienda, un hombre de 35 años y una mujer de 29 años.

De acuerdo con Fontánez, el hombre es el segundo al mando de la “organización los ‘Diablos Rojos’, que está vinculada a la 65 Inc. que opera en la avenida 65 de Infantería (en Río Piedras)”.

Según el oficial, el detenido es de estatus migratorio no definido, mientras que el apartamento estaba registrado a nombre de la mujer detenida.

San JuanPolicía de Puerto RicoAllanamientosResidenciales públicosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
