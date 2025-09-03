Arrestan a presunto sublíder de organización criminal en el residencial Monte Park de San Juan

Agentes de la Policía arrestaron este miércoles a uno de los presuntos líderes de una organización criminal que opera en el residencial Monte Park, en San Juan.

Así lo informó el director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico, Joey Fontánez.

Señaló que los oficiales incursionaron en el complejo de vivienda pública en la madrugada para ejecutar órdenes de allanamientos.

Sostuvo que, en una de las unidades de vivienda, ocuparon una pistola Glock, calibre 40mm, marihuana, municiones, parafernalia y “magacines” cargados para rifles calibre 223.

Tras el hallazgo, detuvieron a los dos residentes de la vivienda, un hombre de 35 años y una mujer de 29 años.

De acuerdo con Fontánez, el hombre es el segundo al mando de la “organización los ‘Diablos Rojos’, que está vinculada a la 65 Inc. que opera en la avenida 65 de Infantería (en Río Piedras)”.