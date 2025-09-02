Buscan a hombre reportado como desaparecido de una propiedad de alquiler a corto plazo en San Juan

Un hombre de 39 años fue reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez el 4 de abril en una propiedad de alquiler a corto plazo en en el callejón Morales, en San Juan.

Según un informe de la Policía, un amigo de Lázaro Lazos, de origen cubano, fue quien hizo el reporte el pasado 25 de julio. Lazos fue descrito como de tez blanca, cinco pies y siete pulgadas de estatura (5′ 7″), 210 libras de peso, de ojos marrones y cabello negro.

Además, el informe indica que tiene una cicatriz encima de su ojo izquierdo. Se desconoce qué tipo de vestimenta tenía al momento de su desaparición.