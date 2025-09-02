Opinión
2 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre reportado como desaparecido de una propiedad de alquiler a corto plazo en San Juan

Lázaro Lazos, de 39 años y de origen cubano, fue visto por última vez el 4 de abril

2 de septiembre de 2025 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lázaro Lazos de 39 años, desapareció el 4 de abril de los predios del callejón Morales, en Santurce, en un lugar de alquiler a corto plazo. (Suministrada por la Policía)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 39 años fue reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez el 4 de abril en una propiedad de alquiler a corto plazo en en el callejón Morales, en San Juan.

Según un informe de la Policía, un amigo de Lázaro Lazos, de origen cubano, fue quien hizo el reporte el pasado 25 de julio. Lazos fue descrito como de tez blanca, cinco pies y siete pulgadas de estatura (5′ 7″), 210 libras de peso, de ojos marrones y cabello negro.

Además, el informe indica que tiene una cicatriz encima de su ojo izquierdo. Se desconoce qué tipo de vestimenta tenía al momento de su desaparición.

Si usted tiene información que ayude a la Policía comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)269-2424 Ext. 1451 o 1452.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
