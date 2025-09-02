Buscan dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido en Guayama
Rafael Bermúdez Basset, de 54 años, fue visto por última vez el 18 de agosto
2 de septiembre de 2025 - 4:12 PM
Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 54 años que fue visto por última vez el pasado 18 de agosto en el barrio Pueblito del Carmen, en Guayama.
Según un informe de la Policía, un tío de Rafael Bermúdez Basset lo reportó como desaparecido el 21 de agosto. El hombre fue descrito físicamente como de tez blanca, cinco pies con once pulgadas de estatura (5′11″) y 160 libras de peso, con ojos marrones y cabello canoso.
Como marcas distintivas, se reveló que tiene un tatuaje con el nombre “Sefa” en el antebrazo.
La última vez que fue visto vestía un mahón largo azul, una camisa blanca y zapatos deportivos blancos marca Nike.
Si usted tiene información que ayude a la Policía comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)866-2020 Ext. 1452 o 1552.
