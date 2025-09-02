Buscan dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido en Guayama

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 54 años que fue visto por última vez el pasado 18 de agosto en el barrio Pueblito del Carmen, en Guayama.

Según un informe de la Policía, un tío de Rafael Bermúdez Basset lo reportó como desaparecido el 21 de agosto. El hombre fue descrito físicamente como de tez blanca, cinco pies con once pulgadas de estatura (5′11″) y 160 libras de peso, con ojos marrones y cabello canoso.

Como marcas distintivas, se reveló que tiene un tatuaje con el nombre “Sefa” en el antebrazo.

La última vez que fue visto vestía un mahón largo azul, una camisa blanca y zapatos deportivos blancos marca Nike.