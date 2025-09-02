Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido en Guayama

Rafael Bermúdez Basset, de 54 años, fue visto por última vez el 18 de agosto

2 de septiembre de 2025 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael Bermúdez Basset fue visto por última vez el 18 de agosto. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 54 años que fue visto por última vez el pasado 18 de agosto en el barrio Pueblito del Carmen, en Guayama.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, un tío de Rafael Bermúdez Basset lo reportó como desaparecido el 21 de agosto. El hombre fue descrito físicamente como de tez blanca, cinco pies con once pulgadas de estatura (5′11″) y 160 libras de peso, con ojos marrones y cabello canoso.

Como marcas distintivas, se reveló que tiene un tatuaje con el nombre “Sefa” en el antebrazo.

La última vez que fue visto vestía un mahón largo azul, una camisa blanca y zapatos deportivos blancos marca Nike.

Si usted tiene información que ayude a la Policía comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)866-2020 Ext. 1452 o 1552.

Tags
Breaking NewsGuayamaPolicía de Puerto RicoPersona desaparecida
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: