Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cadáver en estado de descomposición dentro de una casa en Fajardo

Se trata de un hombre de 46 años

2 de septiembre de 2025 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 46 años fue encontrado muerto y en estado de descomposición en la mañana del martes, dentro de una residencia en la PR-987, kilómetro 6.4, del barrio Las Croabas, en Fajardo.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el individuo fue identificado como David Meléndez Amaro, residente del lugar.

El hombre fue encontrado por agentes municipales luego de que se reportara un hedor proveniente de la residencia.

El informe no ofrece detalles sobre si se identificó signos de violencia en la escena.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte, mientras el caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCadáveresFajardo
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: