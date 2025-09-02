Hallan cadáver en estado de descomposición dentro de una casa en Fajardo
Se trata de un hombre de 46 años
2 de septiembre de 2025 - 4:29 PM
Un hombre de 46 años fue encontrado muerto y en estado de descomposición en la mañana del martes, dentro de una residencia en la PR-987, kilómetro 6.4, del barrio Las Croabas, en Fajardo.
Según un informe de la Policía, el individuo fue identificado como David Meléndez Amaro, residente del lugar.
El hombre fue encontrado por agentes municipales luego de que se reportara un hedor proveniente de la residencia.
El informe no ofrece detalles sobre si se identificó signos de violencia en la escena.
El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte, mientras el caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.
