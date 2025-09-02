Hallan cadáver en estado de descomposición dentro de una casa en Fajardo

Un hombre de 46 años fue encontrado muerto y en estado de descomposición en la mañana del martes, dentro de una residencia en la PR-987, kilómetro 6.4, del barrio Las Croabas, en Fajardo.

Según un informe de la Policía, el individuo fue identificado como David Meléndez Amaro, residente del lugar.

El hombre fue encontrado por agentes municipales luego de que se reportara un hedor proveniente de la residencia.

El informe no ofrece detalles sobre si se identificó signos de violencia en la escena.