4 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bajo custodia del FBI hombre que presuntamente mostró conducta agresiva en vuelo de San Juan a Chicago

Antonio Margaro Torres fue detenido bajo cargos de exposición indecente y resistencia al arresto

4 de septiembre de 2025 - 9:06 PM

Al momento del arresto, los fugitivos iban a abordar un vuelo hacia Orlando, Florida, con escala en Miami. (GFR Media)
Un hombre presuntamente agresivo que se expuso indecentemente ante los pasajeros, fue arrestado en un vuelo de Spirit Airlines con destino a Chicago antes de despegar del Aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que presuntamente protagonizó un incidente en un vuelo de San Juan a Chicago fue arrestado el martes por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), confirmó la agencia federal en declaraciones escritas.

Antonio Margaro Torres bajo cargos de exposición obscena o indecente mientras se encontraba a bordo de una aeronave en la jurisdicción de los Estados Unidos y agresión, resistencia y obstaculización del arresto por parte de agentes federales.

La comunicación del FBI solo señala que “los cargos incluidos en la denuncia están relacionados con hechos ocurridos a bordo de una aeronave el 2 de septiembre de 2025”.

El Nuevo Día supo que los hechos ocurrieron en un vuelo de Spirit Airlines, antes de despegar del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Según la información obtenida, Margaro Torres, supuestamente, se expuso frente a los pasajeros y mostró una actitud agresiva, orinó en uno de los pasillos del avión e intentó morder a una de las azafatas.

“Nunca se tolerará ningún comportamiento que pueda afectar la seguridad operacional de una aeronave ni agredir a agentes del orden público”, aseguró Devin J. Kowalski, agente especial a cargo (SAIC) de la oficina del FBI en San Juan.

“Seamos claros: el FBI siempre presentará cargos federales contra cualquiera que ponga en peligro la seguridad pública en nuestros cielos o intente perjudicar a los hombres y mujeres que han jurado protegerla”, añadió.

