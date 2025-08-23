FBI asume jurisdicción de investigación por asalto a sucursal bancaria en Loíza

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) asumió la pesquisa del asalto, registrado el 21 de agosto, a la sucursal del Banco Popular ubicada en la calle San Patricio en Loíza.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, el teniente José Ayala.

Ayala precisó que, aunque colaboran con la investigación, la misma está a cargo del FBI, que asumió la jurisdicción el jueves tras el incidente en que dos sujetos asaltaron la sucursal.

El FBI no confirmó ni descartó que haya asumido jurisdicción de la investigación.

“Tenemos jurisdicción sobre (los) robos a bancos. La Policía también tiene una división que atiende robos a bancos”, expresó la portavoz del FBI en la isla, la agente Limary Cruz Rubio, en declaraciones a El Nuevo Día.

Trasfondo del caso

El informe policíaco sobre el caso establece que el robo a mano armada se reportó a las 11:10 a.m. del jueves 21 de agosto, cuando dos individuos, portando armas de fuego, irrumpieron en dicha institución bancaria.

Bajo amenaza e intimidación, los sujetos, que tenían el rostro tapado y vestín abrigos que llevaban la palabra “POLICE” (Policía), anunciaron el asalto. Acto seguido, le indicaron a los presentes que se tiraran al piso.

Posteriormente, uno de los asaltantes se dirigió al área de cajas y sustrajo el dinero, colocándolo en un bulto negro. De momento, la cantidad de dinero robado no ha sido confirmada de manera oficial por la Policía.

Durante el asalto no se reportaron personas heridas. Los asaltantes huyeron del lugar a bordo de una guagua Kia Sportage de color gris oscuro, la cual había sido reportada como robada en Canóvanas el 15 de agosto.