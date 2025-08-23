Opinión
23 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI asume jurisdicción de investigación por asalto a sucursal bancaria en Loíza

El robo ocurrió el jueves cuando dos individuos, que se hicieron pasar por policías, ingresaron al banco

23 de agosto de 2025 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco captaron el momento en que los dos asaltantes ingresan a la sucursal. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) asumió la pesquisa del asalto, registrado el 21 de agosto, a la sucursal del Banco Popular ubicada en la calle San Patricio en Loíza.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, el teniente José Ayala.

Ayala precisó que, aunque colaboran con la investigación, la misma está a cargo del FBI, que asumió la jurisdicción el jueves tras el incidente en que dos sujetos asaltaron la sucursal.

El FBI no confirmó ni descartó que haya asumido jurisdicción de la investigación.

“Tenemos jurisdicción sobre (los) robos a bancos. La Policía también tiene una división que atiende robos a bancos”, expresó la portavoz del FBI en la isla, la agente Limary Cruz Rubio, en declaraciones a El Nuevo Día.

Trasfondo del caso

El informe policíaco sobre el caso establece que el robo a mano armada se reportó a las 11:10 a.m. del jueves 21 de agosto, cuando dos individuos, portando armas de fuego, irrumpieron en dicha institución bancaria.

Bajo amenaza e intimidación, los sujetos, que tenían el rostro tapado y vestín abrigos que llevaban la palabra “POLICE” (Policía), anunciaron el asalto. Acto seguido, le indicaron a los presentes que se tiraran al piso.

Posteriormente, uno de los asaltantes se dirigió al área de cajas y sustrajo el dinero, colocándolo en un bulto negro. De momento, la cantidad de dinero robado no ha sido confirmada de manera oficial por la Policía.

Durante el asalto no se reportaron personas heridas. Los asaltantes huyeron del lugar a bordo de una guagua Kia Sportage de color gris oscuro, la cual había sido reportada como robada en Canóvanas el 15 de agosto.

El vehículo encendido fue recuperado posteriormente en una zona boscosa en la carretera PR-187, sector Las Arenas, en dirección de Piñones a Loíza.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRobo a bancosLoíza
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
