“Nuestra esperanza es encontrarlo con salud”: continúa en Juncos la búsqueda de don Santiago Reyes

( Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Juncos / Facebook.com )

Dos grupos se adentraron nuevamente en un área boscosa de la carretera 928, del barrio Lirios Dorado, en Juncos, con el fin de localizar a don Santiago Reyes Correa, el adulto mayor de 86 años por quien se activó la alerta Silver tras ser visto por última vez el miércoles.

“Tenemos a los equipos buscando de manera minuciosa el área, que es cerca de la residencia de don Santiago. Es un área bastante boscosa que incluye una quebrada y demás donde se están verificando varias cosas que se han encontrado para deteminar si son de él o no”, informó Josué Santana, supevisor de Emergencias Médicas de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos.

A preguntas de este medio sobre cuáles han sido los hallazgos, Santana explicó que, en su mayoría, han sido huellas divisadas en el suelo.

“Pero todo lo que se ha verificado hasta ahora se ha descartado. No son compatibles”, indicó.

En el día de ayer, las autoridades recibieron una confidencia sobre una persona que caminaba cerca de la PR-183, en la jurisdicción de San Lorenzo.

No obstante, el supervisor de Emergencias Médicas informó que, tras enviar unidades de la Policía, confirmaron que se trataba de otra persona, y no de Reyes Correa.

“Por el momento, no hemos recibido otra confidencia. Nos mantenemos concentrados en el área donde fue visto por última vez (...) De tener alguna información distinta a la que nos han dado, pues nos extendemos. Tenemos varios grupos aquí en espera de instrucciones por si tuvieran que movilizarse a otros lugares”, aseguró.

“Nuestra esperanza es encontrarlo con salud”, agregó.

En las labores de búsqueda, asiste el Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD) estatal, así como personal de Caguas, Trujillo Alto y de las zonas de Humacao, Ceiba y Gurabo del NMEAD.

Agentes de la Policía también colaboran en los esfuerzos que incluyen, además, el uso de dos drones y un can especializado en la búsqueda de víctimas vivas.

“Continuaremos con la búsqueda activa hasta horas de la noche porque en la noche no se visualiza bien. En esas horas, levantamos los drones por si vemos algo y damos rondas en la carretera”, explicó Santana.

Lo que se sabe al momento

De acuerdo con el supervisor de Emergecias Médicas, el adulto mayor, quien cuenta con un historial de Alzheimer, se disponía a buscar unas cartas en unos buzones. Partió a hacer a esa gestión y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

“Dentro de la información que investigamos, él le notifica a su esposa que se iba a internar en el área de un monte para poder descansar”, indicó Santana en el día de ayer.

Reyes Correa fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Además, como seña particular, la Uniformada señaló que el hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.