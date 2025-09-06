Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Nuestra esperanza es encontrarlo con salud”: continúa en Juncos la búsqueda de don Santiago Reyes

Las autoridades confirmaron que una confidencia sobre un avistamiento en San Lorenzo resultó ser una falsa alarma

6 de septiembre de 2025 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las escuadras comenzaron las labores de búsqueda temprano en la mañana. (Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Juncos / Facebook.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos grupos se adentraron nuevamente en un área boscosa de la carretera 928, del barrio Lirios Dorado, en Juncos, con el fin de localizar a don Santiago Reyes Correa, el adulto mayor de 86 años por quien se activó la alerta Silver tras ser visto por última vez el miércoles.

RELACIONADAS

“Tenemos a los equipos buscando de manera minuciosa el área, que es cerca de la residencia de don Santiago. Es un área bastante boscosa que incluye una quebrada y demás donde se están verificando varias cosas que se han encontrado para deteminar si son de él o no”, informó Josué Santana, supevisor de Emergencias Médicas de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos.

A preguntas de este medio sobre cuáles han sido los hallazgos, Santana explicó que, en su mayoría, han sido huellas divisadas en el suelo.

“Pero todo lo que se ha verificado hasta ahora se ha descartado. No son compatibles”, indicó.

En el día de ayer, las autoridades recibieron una confidencia sobre una persona que caminaba cerca de la PR-183, en la jurisdicción de San Lorenzo.

No obstante, el supervisor de Emergencias Médicas informó que, tras enviar unidades de la Policía, confirmaron que se trataba de otra persona, y no de Reyes Correa.

“Por el momento, no hemos recibido otra confidencia. Nos mantenemos concentrados en el área donde fue visto por última vez (...) De tener alguna información distinta a la que nos han dado, pues nos extendemos. Tenemos varios grupos aquí en espera de instrucciones por si tuvieran que movilizarse a otros lugares”, aseguró.

“Nuestra esperanza es encontrarlo con salud”, agregó.

En las labores de búsqueda, asiste el Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD) estatal, así como personal de Caguas, Trujillo Alto y de las zonas de Humacao, Ceiba y Gurabo del NMEAD.

Agentes de la Policía también colaboran en los esfuerzos que incluyen, además, el uso de dos drones y un can especializado en la búsqueda de víctimas vivas.

“Continuaremos con la búsqueda activa hasta horas de la noche porque en la noche no se visualiza bien. En esas horas, levantamos los drones por si vemos algo y damos rondas en la carretera”, explicó Santana.

Lo que se sabe al momento

De acuerdo con el supervisor de Emergecias Médicas, el adulto mayor, quien cuenta con un historial de Alzheimer, se disponía a buscar unas cartas en unos buzones. Partió a hacer a esa gestión y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

“Dentro de la información que investigamos, él le notifica a su esposa que se iba a internar en el área de un monte para poder descansar”, indicó Santana en el día de ayer.

Reyes Correa fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Además, como seña particular, la Uniformada señaló que el hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsJuncosPolicía de Puerto RicoAlerta Silver
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: