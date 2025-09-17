Mujer es víctima de “carjacking” en Santurce
La querellante denunció que cuatro individuos participaron del crimen
17 de septiembre de 2025 - 7:09 AM
Una mujer fue víctima de “carjacking” en la noche de este martes en Santurce, informó la Policía.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:40 p.m., en la esquina de la calle Bolívar con la calle San Mateo.
Según el informe preliminar, la querellante alegó que al llegar a la calle Bolívar “se le acercaron cuatro individuos vestidos con ropa oscura”.
“Uno de estos, portando un arma blanca, mediante intimidación y amenaza la despojó de su vehículo marca Ford modelo Bronco, de color blanco, tablilla KDX-219 y del año 2022”, indicó a Uniformada.
“Los individuos se montaron en el auto y se marcharon del lugar sin causarle daño físico a la víctima”, agregó. “Posteriormente el auto fue recuperado”.
