Mujer es víctima de “carjacking” en Santurce

Una mujer fue víctima de “carjacking” en la noche de este martes en Santurce, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:40 p.m., en la esquina de la calle Bolívar con la calle San Mateo.

Según el informe preliminar, la querellante alegó que al llegar a la calle Bolívar “se le acercaron cuatro individuos vestidos con ropa oscura”.

“Uno de estos, portando un arma blanca, mediante intimidación y amenaza la despojó de su vehículo marca Ford modelo Bronco, de color blanco, tablilla KDX-219 y del año 2022”, indicó a Uniformada.