Últimas Noticias
17 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es víctima de “carjacking” en Santurce

La querellante denunció que cuatro individuos participaron del crimen

17 de septiembre de 2025 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada también recibió dos querellas de vehículos hurtados en Carolina. (GFR Media)
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:40 p.m., en la esquina de la calle Bolívar con la calle San Mateo de Santurce.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de “carjacking” en la noche de este martes en Santurce, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:40 p.m., en la esquina de la calle Bolívar con la calle San Mateo.

Según el informe preliminar, la querellante alegó que al llegar a la calle Bolívar “se le acercaron cuatro individuos vestidos con ropa oscura”.

“Uno de estos, portando un arma blanca, mediante intimidación y amenaza la despojó de su vehículo marca Ford modelo Bronco, de color blanco, tablilla KDX-219 y del año 2022”, indicó a Uniformada.

“Los individuos se montaron en el auto y se marcharon del lugar sin causarle daño físico a la víctima”, agregó. “Posteriormente el auto fue recuperado”.

Policía de Puerto Rico Carjacking
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
