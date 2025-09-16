Investigan como asesinato el hallazgo de un cuerpo flotando en el caño Martín Peña

Las autoridades investigan como un caso de asesinato el cuerpo de una persona que fue encontrado por las autoridades, durante la tarde del martes, flotando en las aguas de un tramo del caño Martín Peña en el área de Barrio Obrero en San Juan, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la Uniformada, una llamada al precinto de Barrio Obrero recibida a las 6:00 p.m. alertó sobre la presencia del cuerpo en el agua.

“Al llegar los agentes al lugar, localizaron un cuerpo flotando”, indicó el informe policiaco. “Al momento de verificar el mismo, presentaba múltiples heridas de bala”.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte y la identidad del cuerpo.