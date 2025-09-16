Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan como asesinato el hallazgo de un cuerpo flotando en el caño Martín Peña

Una llamada al precinto de Barrio Obrero, en San Juan, alertó sobre la situación

16 de septiembre de 2025 - 7:49 PM

Updated At

Actualizado el 17 de septiembre de 2025 - 6:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo sin vida de una persona que no ha sido identificada fue encontrado flotando en las aguas del caño Martin Peña, en Hato Rey, durante la tarde del martes. (JOSIAN BRUNO)
Por

Las autoridades investigan como un caso de asesinato el cuerpo de una persona que fue encontrado por las autoridades, durante la tarde del martes, flotando en las aguas de un tramo del caño Martín Peña en el área de Barrio Obrero en San Juan, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

RELACIONADAS

Según la Uniformada, una llamada al precinto de Barrio Obrero recibida a las 6:00 p.m. alertó sobre la presencia del cuerpo en el agua.

“Al llegar los agentes al lugar, localizaron un cuerpo flotando”, indicó el informe policiaco. “Al momento de verificar el mismo, presentaba múltiples heridas de bala”.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte y la identidad del cuerpo.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan están a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsCaño Martín PeñaHato ReyCadáveresBarrio ObreroPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: