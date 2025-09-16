Opinión
16 de septiembre de 2025
Incendian un carro en urbanización de Aguadilla

Ninguna persona resultó herida a causa del suceso

16 de septiembre de 2025 - 3:40 PM

La División de Explosivos de la Policía investigará el suceso. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un carro fue incendiado a las 4:46 a.m. del martes en la calle C de la urbanización Victoria de Aguadilla.

Según un informe de la Policía, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico determinó que una persona utilizó acelerante para incendiar el Toyota Corolla azul del 2007.

La Policía identificó a quién le pertenecía el vehículo y detalló que nadie resultó herido en el incidente.

No se estimaron los daños.

La División de Explosivos de la Policía investigará el suceso.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
