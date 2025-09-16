Incendian un carro en urbanización de Aguadilla
Ninguna persona resultó herida a causa del suceso
16 de septiembre de 2025 - 3:40 PM
Un carro fue incendiado a las 4:46 a.m. del martes en la calle C de la urbanización Victoria de Aguadilla.
Según un informe de la Policía, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico determinó que una persona utilizó acelerante para incendiar el Toyota Corolla azul del 2007.
La Policía identificó a quién le pertenecía el vehículo y detalló que nadie resultó herido en el incidente.
No se estimaron los daños.
La División de Explosivos de la Policía investigará el suceso.
