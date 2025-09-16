Opinión
16 de septiembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Susto en Vega Baja: delincuente sorprende a mujer dormida y se lleva $5,000 en prendas

El incidente ocurrió en una residencia en las parcelas Márquez

16 de septiembre de 2025 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
Según las autoridades, la perjudicada no resultó herida físicamente. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo domiciliario en las parcelas Márquez de Vega Baja, en el que un individuo vestido con un abrigo estilo militar irrumpió en la residencia de una mujer mientras dormía, la amenazó de muerte y la despojó de prendas valoradas en $5,000.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que, mientras la querellante dormía, el sujeto le tapó los ojos con las manos y, mediante intimidación, la amenazó de muerte.

Posteriormente, la cubrió con unas sábanas y la despojó de dos relojes, collares, sortijas, pulseras y pantallas en oro. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $5,000.

Según las autoridades, la fémina no resultó herida físicamente.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaRobo domiciliario
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
