Susto en Vega Baja: delincuente sorprende a mujer dormida y se lleva $5,000 en prendas

La Policía investiga un robo domiciliario en las parcelas Márquez de Vega Baja, en el que un individuo vestido con un abrigo estilo militar irrumpió en la residencia de una mujer mientras dormía, la amenazó de muerte y la despojó de prendas valoradas en $5,000.

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que, mientras la querellante dormía, el sujeto le tapó los ojos con las manos y, mediante intimidación, la amenazó de muerte.

Posteriormente, la cubrió con unas sábanas y la despojó de dos relojes, collares, sortijas, pulseras y pantallas en oro. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $5,000.

Según las autoridades, la fémina no resultó herida físicamente.