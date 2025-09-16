Se hizo pasar por empleado de banco y le robó miles de dólares a mujer: ahora la Policía lo busca

Agentes de la Policía solicitaron la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre que supuestamente estafó a una mujer de 89 años en Juana Díaz, tras hacerse pasar por empleado de un banco y apropiarse de sus tarjetas.

De acuerdo con la investigación, el 31 de julio, la perjudicada recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como empleado del Banco Popular.

En dicha llamada, la persona le preguntó si tenía problemas con sus tarjetas y le solicitó información personal. Además, el estafador le indicó que enviarían a un empleado del banco a su residencia para recoger las tarjetas con el propósito de corregirlas.

Según la perjudicada, ese mismo día, el supuesto empleado llegó en un carro color blanco a la residencia, y la perjudicada le entregó dos tarjetas.

Al día siguiente, la adulta mayor se percató de dos transacciones no autorizadas: una en el correo postal que ubica en el Coto Laurel, por la cantidad de $2,990.80 y un retiro de $500, realizado en el cajero automático del Banco Popular, ubicado en la carretera 14, en Ponce.

PUBLICIDAD

El estafador fue descrito como de tez clara, pelo negro y ojos marrones. Como seña particular, la Policía indicó que tiene un tatuaje en el cuello con el número 1980.