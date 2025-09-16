Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se hizo pasar por empleado de banco y le robó miles de dólares a mujer: ahora la Policía lo busca

El sospechoso supuestamente utilizó las tarjetas de la víctima para transacciones que superaron los $3,400

16 de septiembre de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este individuo fue descrito como de tez clara, pelo negro, ojos color marrón y con un tatuaje en el cuello con el número 1980. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía solicitaron la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre que supuestamente estafó a una mujer de 89 años en Juana Díaz, tras hacerse pasar por empleado de un banco y apropiarse de sus tarjetas.

De acuerdo con la investigación, el 31 de julio, la perjudicada recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como empleado del Banco Popular.

En dicha llamada, la persona le preguntó si tenía problemas con sus tarjetas y le solicitó información personal. Además, el estafador le indicó que enviarían a un empleado del banco a su residencia para recoger las tarjetas con el propósito de corregirlas.

Según la perjudicada, ese mismo día, el supuesto empleado llegó en un carro color blanco a la residencia, y la perjudicada le entregó dos tarjetas.

Al día siguiente, la adulta mayor se percató de dos transacciones no autorizadas: una en el correo postal que ubica en el Coto Laurel, por la cantidad de $2,990.80 y un retiro de $500, realizado en el cajero automático del Banco Popular, ubicado en la carretera 14, en Ponce.

El estafador fue descrito como de tez clara, pelo negro y ojos marrones. Como seña particular, la Policía indicó que tiene un tatuaje en el cuello con el número 1980.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
