Descubren un hombre baleado dentro de un carro en Santa Isabel

Un hombre fue asesinado a tiros dentro de un vehículo localizado en la PR-536, cerca de la Central Cortada en Santa Isabel a las 5:17 p.m. del lunes.

Según un informe de la Policía, el individuo, quien al momento no ha sido identificado, fue encontrado dentro de un Kia Sedona marrón por agentes que llegaron a la escena.

La Uniformada fue alertada por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el lugar.