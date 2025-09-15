Opinión
15 de septiembre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Descubren un hombre baleado dentro de un carro en Santa Isabel

La Policía fue alertada sobre disparos en la zona

15 de septiembre de 2025 - 6:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el CIC de Ponce. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros dentro de un vehículo localizado en la PR-536, cerca de la Central Cortada en Santa Isabel a las 5:17 p.m. del lunes.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el individuo, quien al momento no ha sido identificado, fue encontrado dentro de un Kia Sedona marrón por agentes que llegaron a la escena.

La Uniformada fue alertada por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el lugar.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se dirigían a la escena.

Breaking NewsCICPolicía de Puerto RicoSanta IsabelAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
¿Quiénes somos?

Correcciones
