Descubren un hombre baleado dentro de un carro en Santa Isabel
La Policía fue alertada sobre disparos en la zona
15 de septiembre de 2025 - 6:12 PM
Un hombre fue asesinado a tiros dentro de un vehículo localizado en la PR-536, cerca de la Central Cortada en Santa Isabel a las 5:17 p.m. del lunes.
Según un informe de la Policía, el individuo, quien al momento no ha sido identificado, fue encontrado dentro de un Kia Sedona marrón por agentes que llegaron a la escena.
La Uniformada fue alertada por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el lugar.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se dirigían a la escena.
