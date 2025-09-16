Hallan sin vida a sexagenario en estado de descomposición en Las Piedras

El cuerpo de un sexagenario fue encontrado en estado de descomposición este lunes, en una residencia en Las Piedras, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:16 a.m., en la calle Vasija, urbanización Estancias de los Artesanos.

Según la investigación preliminar, la querellante, de 63 años y residente de Salinas, “se presentó al cuartel para informar que no lograba localizar a su pareja, identificado como Edwin Alicea Delgado, de 62 años, a quien le había prestado su vehículo, marca GMC Acadia, color blanco”.

“Los agentes acudieron a la residencia de Alicea Delgado, donde percibieron un fuerte hedor. Ante la falta de respuesta, realizaron gestiones con personal de la Unidad de Rescate y lograron acceso al interior de la vivienda, localizando el cuerpo en estado de descomposición”, agregó el comunicado policiaco.