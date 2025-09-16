Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
80°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan sin vida a sexagenario en estado de descomposición en Las Piedras

La Policía indicó que su pareja se presentó a un cuartel para informar que no daba con el hombre

16 de septiembre de 2025 - 7:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fiscalía de Humacao ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para análisis y determinar la causa de muerte. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de un sexagenario fue encontrado en estado de descomposición este lunes, en una residencia en Las Piedras, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:16 a.m., en la calle Vasija, urbanización Estancias de los Artesanos.

Según la investigación preliminar, la querellante, de 63 años y residente de Salinas, “se presentó al cuartel para informar que no lograba localizar a su pareja, identificado como Edwin Alicea Delgado, de 62 años, a quien le había prestado su vehículo, marca GMC Acadia, color blanco”.

“Los agentes acudieron a la residencia de Alicea Delgado, donde percibieron un fuerte hedor. Ante la falta de respuesta, realizaron gestiones con personal de la Unidad de Rescate y lograron acceso al interior de la vivienda, localizando el cuerpo en estado de descomposición”, agregó el comunicado policiaco.

La agente Iliannet Martínez estuvo a cargo de la investigación preliminar, mientras que el agente Jay F. Orta, de la División de Homicidios de Humacao, bajo la supervisión del sargento Orlando Torres, asumió la pesquisa en coordinación con la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para análisis y determinar la causa de muerte.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsLas Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: