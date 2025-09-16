Hallan sin vida a sexagenario en estado de descomposición en Las Piedras
La Policía indicó que su pareja se presentó a un cuartel para informar que no daba con el hombre
16 de septiembre de 2025 - 7:10 AM
16 de septiembre de 2025 - 7:10 AM
El cuerpo de un sexagenario fue encontrado en estado de descomposición este lunes, en una residencia en Las Piedras, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 11:16 a.m., en la calle Vasija, urbanización Estancias de los Artesanos.
Según la investigación preliminar, la querellante, de 63 años y residente de Salinas, “se presentó al cuartel para informar que no lograba localizar a su pareja, identificado como Edwin Alicea Delgado, de 62 años, a quien le había prestado su vehículo, marca GMC Acadia, color blanco”.
“Los agentes acudieron a la residencia de Alicea Delgado, donde percibieron un fuerte hedor. Ante la falta de respuesta, realizaron gestiones con personal de la Unidad de Rescate y lograron acceso al interior de la vivienda, localizando el cuerpo en estado de descomposición”, agregó el comunicado policiaco.
La agente Iliannet Martínez estuvo a cargo de la investigación preliminar, mientras que el agente Jay F. Orta, de la División de Homicidios de Humacao, bajo la supervisión del sargento Orlando Torres, asumió la pesquisa en coordinación con la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para análisis y determinar la causa de muerte.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: