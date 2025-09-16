Opinión
16 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos hombres vestidos de negro roban $1,500 en mercancía en tienda en Carolina

La apropiación ilegal ocurrió en horas de la noche del lunes

16 de septiembre de 2025 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos hombres se robaron aproximadamente $1,500 en mercancía de la tienda Burlington, ubicada en el centro comercial Plaza Carolina.

El informe de la Policía sostiene que la apropiación ilegal ocurrió en la noche del lunes.

Según la información suministrada por un empleado a las autoridades, dos individuos, que vestían camisas de color negro, entraron al local y perpetraron el robo.

La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos.

