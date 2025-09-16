Dos hombres vestidos de negro roban $1,500 en mercancía en tienda en Carolina
La apropiación ilegal ocurrió en horas de la noche del lunes
16 de septiembre de 2025 - 10:56 AM
Dos hombres se robaron aproximadamente $1,500 en mercancía de la tienda Burlington, ubicada en el centro comercial Plaza Carolina.
El informe de la Policía sostiene que la apropiación ilegal ocurrió en la noche del lunes.
Según la información suministrada por un empleado a las autoridades, dos individuos, que vestían camisas de color negro, entraron al local y perpetraron el robo.
La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos.
